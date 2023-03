Fue un duro golpe el que sufrió la Selección de Costa Rica este martes. La derrota 1-0 frente a Panamá la dejó fuera del Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-23 y agotó la paciencia de parte de la afición tica presente en el Estadio Nacional, que hasta pidió por la salida de Luis Fernando Suárez. Un vez consumada la eliminación, el técnico dialogó con los medios e hizo su balance sobre el presente y el futuro de la Tricolor.

El colombiano externó su "tristeza" y aseguró que "fue un partido parejo en el primer tiempo y bajamos en el segundo. Los cambios obligados no dieron los frutos necesarios para seguir teniendo el grado de competitividad (...) A veces hemos dejado jugar fácil al contrario. Eso nos da para que tengamos alguna solidez defensiva, pero pocas opciones ofensivas. Queríamos adelantar líneas y se buscó alguna situación con mayor movilidad y densidad de ataque. En el primer tiempo se notó", detalló.

Sin embargo, también elogió a los dirigidos por Thomas Christiansen: "Uno quiere estar en la senda de la victoria, pero a veces no se puede lograr eso. A veces es porque se juega mal y en esto del fútbol hay que pensar en el contrario. Fue un partido parejo ante un rival complicado". En definitiva, sintetizó Suárez, "perdimos ante un buen equipo que fue propositivo. En el fútbol hay fuerzas y ellos tuvieron más tiempo y se dejaron la victoria".

Su futuro en la Selección Nacional

"Me trajeron para clasificar al Mundial y lo logré, para cambiar circunstancias donde no se obtenían victorias y se consiguieron. Después de la derrota con España el equipo salió adelante. Luego el grupo tiene ganas de sacar esto adelante y estamos en pos de un recambio generacional que era necesario hacer desde hace tiempo (...) A veces los jóvenes responden bien y otras no tanto. Eso nos lleva a pensar que todavía hay algo por hacer", remarcó el DT.

Respecto al clamor de la afición presente en el Nacional, que entonó el grito de "¡Fuera Suárez!", el cafetero se refirió a si en este último tiempo su credibilidad se vio afectada: "No sé, no puedo responder algo que no sé. Eso se genera afuera, entre periodistas, en el público. Lo que noto es que ustedes (prensa) no quieren que yo siga y lo entiendo totalmente. Uno como entrenador sabe que cuando uno pierde habrá esa circunstancia que mencionan. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar que esto cambie. ¿Cómo? Sacando resultados".

La competitividad de la Tricolor en la región

Luis Fernando Suárez aseguró que "en CONCACAF se puede competir. Con otras confederaciones tenemos que mejorar y esa es la idea. Estamos haciendo un cambio de pensamiento, sobre todo ofensivo, que es lo que adolecemos". Sin embargo, el tema es más profundo: "Hay que buscar la manera de solucionar esto, con nuevos jugadores, propuestas, unión de equipos para que trabajen de la mejor manera. Nosotros nos estamos quedando estáticos y los demás están creciendo", señaló.

"Hay una situación donde países como Panamá, Canadá, otros que están clasificando a la Copa Oro, han mejorado. En determinado momento hubo cierto apagón en el proceso de selecciones que hay que solucionar y cuando se clasificó se habló de que estaba bien hacer el recambio", externó. Rodolfo Villalobos dijo que habría fogueos en caso de la Sele no clasificara al final four, a lo que Suárez añadió: "Me gustaría obtener equipos con alto bagaje, con exigencia alta para nosotros. La única manera que uno se vuelve competitivo es jugando con equipos que tengan más historia".