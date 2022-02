La UEFA Champions League vuelve al ruedo hoy con dos encuentros sin desperdicio: PSG vs Real Madrid y Sporting Lisboa vs Manchester City. Sin embargo, ambos partidos por la ida de los octavos de final estarán estrenando una nueva regla en la competencia más importante de Europa a nivel de clubes. La eliminación de la polémica regla del gol de visita ya no estará disponible a partir de esta instancia. Esto quiere decir que el equipo que marque fuera de casa ya no tendrá ninguna ventaja sobre su rival.

La decisión de anular el gol de visitante fue tomada por la UEFA en junio del año pasado y entra en vigencia este martes con el regreso de la UEFA Champions League en la instancia de los octavos de final. En esta tarde de Champions una anotación en el Parque de los Príncipes o en el Santiago Bernabéu, valdrá lo mismo. Lo mismo aplicará para el José Alvalade o en el Etihad Stadium también.

"La regla de los goles a domicilio ha sido una parte intrínseca de las competiciones de la UEFA desde que se presentó en 1965. Sin embargo, la cuestión de su abolición se ha debatido en varias reuniones de la UEFA durante los últimos años”, aseveró en su momento Aleksander Ceferin, presidente del organismo en una declaraciones a mitad del año pasado.

"Aunque no hubo unanimidad de opiniones, muchos entrenadores, fanáticos y otras partes utilizadas del fútbol han cuestionado su imparcialidad y han expresado su preferencia por la abolición de la regla“, agregó Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. En el pasado ya hubo muchas quejas por este "gol de visitante" que resultaba una "ventaja" para el equipo que no jugaba en casa. Ahora todo estará mucho más parejo y esta temporada el Chelsea estará defendiendo el título de campeón.