A pesar de que por días fue todo una incógnita quién iba a ser el guardameta estelar para los partidos ante Martinica y Panamá por la Liga de Naciones de la Concacaf 2022/23, lo cierto es que Kevin Chamorro logró dejar una muy buena sensación con su actuación.

Ante la ausencia del arquero del Nottingham Forrest de la Premier League de Inglaterra, Keylor Navas, el entrenador colombiano, Luis Fernando Suárez, prefirió a Chamorro por encima de los otros dos jóvenes porteros Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano.

"Me voy contento con mi accionar, en lo personal salgo satisfecho, desde el primer partido en Martinica tenía mucha confianza, nunca me puse nervioso, siempre le pido a Dios que me dé calma y tranquilidad y el valor para estar aquí, no es fácil ser portero de la selección nacional", declaró el arquero del Saprissa a Columbia Deportiva.

Chamorro añadió: "Es muy doloroso, salimos con la consigna de ganar; Panamá vino e hizo su trabajo, no hay que quitarle mérito al rival, esto es fútbol, hoy nos tocó perder y hay que levantar la cabeza para lo que venga. Resalto el esfuerzo de los compañeros. A lo interno estamos muy fuertes, respaldamos al cuerpo técnico, estamos unidos".

Este guardameta atraviesa un gran momento con su escuadra y con este desempeño en La Sele logró sumar bastantes puntos para que Suárez lo tome en cuenta para la Copa Oro 2023 en el próximo mes de junio.