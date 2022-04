El representante del atacante cubano Luis Paradela de Santos y el defensor cubano Yosel Piedra de San Carlos, denunció a FIFA la negativa del permiso de trabajo que tienen los jugadores extranjeros en Costa Rica para poder jugar en el campeonato nacional; una situación que estalló hace más de tres meses tras una publicación de ‘La Nación´.

Aparantemente, FIFA le comunicó al agente a través de un encargado legal del Comité del Estatuto del Jugador que la situación podría considerarse como un caso de "discriminación” y, por lo tanto, pondrían en marcha una investigación con el objetivo de resolver la situación o darles la libertad a los futbolistas.

“Lo que me motivó a ir a la FIFA es que nadie en Costa Rica parece hacer mucho caso a esta situación incalificable, única y vergonzosa que pasa solo en Costa Rica. Creí que era justo informar a la FIFA al respecto, porque se ha vuelto a largo plazo si hablamos de la carrera de un jugador. También la falta de colaboración de la Federación del país, que prácticamente se lavaron las manos y me dijeron que no harán nada”, dijo el agente Simone Guirnalda en entrevista con el sitio Gol Cuba.

Este agente añadió: “Me llamaron esta vez de hecho me llamo un encargado legal de la FIFA italiano, así que la cosa fue hasta más sencilla y hablamos por unos veinte minutos aclarando la situación me dijo obviamente que es una situación única, que sí hay casos de jugadores perjudicados por nacionalidades en algunos países, pero no de tan largo plazo como eso. Entonces se moverá una posible investigación en todo eso para ver los responsables y también tomar medidas para liberar a los jugadores”.

De momento lo único claro es que si de aquí a final del torneo no se resuelve esta situación, los jugadores estarían sumando menos del 10% del total de minutos, lo que les permitiría rescindir contratos sin obstáculos. Además, lo que más genera molestia en el caso de Paradela se debe a que hace más de un año está en el país y todavía no tiene la autorización, mientras otros foráneos llegaron después y recibieron la autorización desde hace semanas e incluso meses.