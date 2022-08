La novela tejida en torno al futbolista costarricense Bryan Oviedo, llegó a su fin este jueves y no para agrado de los saprissistas.

Se acabó la novela en el Deportivo Saprissa, el lateral de la Selección Nacional de Costa Rica, Bryan Oviedo no seguirá en el club morado y continuará su carrera deportiva en el fútbol internacional, la noticia la dio el propio club a través de un comunicado, la tarde de este jueves.

En un breve texto, la institución futbolística más ganadora de Costa Rica informó sobre la decisión y el futuro del jugador.

De nuevo al exterior

"Saprissa desea el mayor de los éxitos a Bryan Oviedo en su futuro ��. El Deportivo Saprissa informa que el jugador Bryan Oviedo continuará su carrera en el futbol internacional. La institución respeta la decisión del futbolista, luego de que expresara su deseo de unirse a Saprissa como su primera opción en el fútbol nacional.

Saprissa desea el mayor de los éxitos a Bryan Oviedo en su nuevo equipo y deja las puertas abiertas del club de cara al futuro" indica textualemente el documento oficial.

La permanencia del carrilero era toda una incertidumbre para el club tibaseño. El el pasado 28 de julio se conoció el "poco habitual" preacuerdo entre el jugador y el monstruo, donde se estipulaba que el dos veces mundialista tendría hasta el 15 de agosto para decidir su futuro, pero de no darse ninguna oferta, se mantendría en el Saprissa.

Este acuerdo entre partes levantó la polémica y la molestia de una buena parte de la afición morada pues consideraron que no había compromiso del jugador para quedarse en suelo costarricense; alegatos que el propio jugador salió a desmentir.

"No es como alguna gente dice, de que esta es mi segunda opción, sino que para mí es mi primera opción. Incluso, ya he rechazado algunas alternativas afuera que no eran lo que pienso y significa mucho más para mí estar acá, estar con de mi familia y jugando en Costa Rica" indicó Bryan Oviedo a la prensa.

Desde ese día y hasta este jueves, el mundialista se entrenó con el monstruo, para mantener el ritmo de juego y para ir tomando la idea de juego de sus compañeros y del cuerpo t+ecnico, encabezado por Jeaustin Campos.

Tal parece que las cosas cambiaron y una aparente oferta del extranjero estaría dejando a los morados sin la posibilidad de dejarse los servicios del experimentado jugador de 32 años de edad.

El último club de Oviedo fue el Copenhague de Dinamarca, equipo al que retornó en 2019 por periodo de tres temporadas, sin embargo, el ligamen acabó en diciembre anterior. Por el momento se desconocen los detalles de cuál sería su nuevo equipo.