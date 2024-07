Luego de la derrota por 3-0 contra Colombia, que dejó a Costa Rica con un pie y medio afuera de la Copa América 2024, Gustavo Alfaro habló en conferencia de prensa. El entrenador hizo referencia a la situación que vive el combinado nacional y como enfrentará el próximo desafió.

Los ticos le deben ganar a Paraguay y esperar que Colombia haga lo mismo contra Brasil, además de esperar de depender luego de la diferencia de gol. Sobre como encarará este partido, el estratega argentino sorprendió con sus declaraciones.

Sin ser tan directo, Alfaro dio a entender que hará un fuerte cambio en su idea de juego. Dejará de ser un estilo conservador, que se centra por defenderse bien y después atacar, a pasar a intentar ser grandes protagonistas con su poderío ofensivo.

¿Qué dijo Gustavo Alfaro en conferencia?

Alfaro comenzó declarando: “Si no hemos buscado no es porque no hemos podido, sino porque no nos han dejado. Eso es lo que tenemos que resolver. Tenemos que probar formas para encontrar la manera de ponerle el fútbol que en un momento nos ha faltado. Mañana va haber jugadores en la cancha que van a privilegiar ese tipo de cosas”.

E insistió con la forma de juego que habrá contra Costa Rica: “Nosotros necesitamos una capacidad de manejo mejor de la pelota que nos permita plantarnos de una manera distinta en el campo, si lo podemos hacer seguro que el partido será más en función de lo que nosotros queremos hacer”.

Alfaro también habló del Mundial

Con este torneo cerca de terminarse para la Sele, Alfaro se refirió a un proyecto a largo plazo: “Prefiero pasar por este escenario con toda la ingratitud que a veces te deja el fútbol, porque en definitiva el objetivo es llegar al Mundial para ser competitivo. Entiendo la inmediatez, pero voy a mi ritmo, porque sé a dónde tengo que llegar. Trato que los chicos tampoco se contagien de esta inmediatez”.

Y concluyó: “Para mí esto es un proceso. No hay manera de avanzar si ponemos el carro delante del caballo. A quién no le gustaría ganar todos los partidos, pero México se quedó fuera, Estados Unidos lo tiene complicado”,.