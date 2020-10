Pedro Troglio: "Un equipo que está peleando títulos no puede errar"

Pedro Troglio hizo autocrítica tras el empate de Olimpia contra Lobos UPNFM, por la octava jornada del Apertura 2020 de la Liga Nacional de Honduras.

Pedro Troglio no se mostró para nada contento tras el empate 1-1 de Olimpia ante Lobos UPNFM, en un partido disputado en el Estadio Nacional por la octava jornada del Apertura 2020 de la Liga Nacional de Honduras. Ese resultado, además de la aplastante victoria por 5-1 de Motagua ante Real Sociedad, lo aleja aún más del liderato del Grupo B.

"Es lógico que cuando un equipo no gana las opiniones son malas y se quedan con el resultado. Lastimosamente jugar con 10 fue una locura y sufrimos", expresó. Además, añadió: "Un empate nunca es bueno. Es bueno ganar, solo sirve ganar. Estamos fallando en la definición, pero los equipos rivales también nos esperan con mucha gente atrás".

En torno al arbitraje de Luis Mejía, manifestó: "Con nosotros fue demasiado drástico por las amarillas. Pero no empatamos por eso, empatamos porque no metimos los goles, pero que nos saquen un jugador como Deybi Flores previo al clásico es de analizar. Es como el caso de Javier Portillo y Carlos Pineda, que les dieron tres fechas y no llegan al clásico".

Concluyendo su analisis en cuanto al duelo, indicó: "Yo creo que el control del juego estuvo hasta la expulsión de Deybi Flores. Allí se distorsionó el partido y Harold Fonseca sacó dos pelotas, pero no se puede errar. Un equipo que quiere estar peleando títulos no puede errar, los partidos se liquidan. Lastimosamente nos vamos con las manos vacías".

Finalmente, en torno al venidero clásico contra Motagua en la novena jornada, sentenció: "No hay manera 'buena' de llegar al clásico. La vez pasada llegamos eliminados por el Saprissa y ganamos; igual veníamos de vencer al Montreal Impact y nos ganaron. Los clásicos son así".