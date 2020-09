Troglio le responde duramente a Vargas: "No me gusta que se metan conmigo"

Hace tiempo que Héctor Vargas crítica duramente a Olimpia cada vez que declara. El entrenador de Marathón se muestra enfadado por la diferencia económica que hay entre la mayoría de los equipos catrachos y los Albos. Les apunta por los refuerzos que sumaron tanto en este período de transferencias como en el anterior.

Sobre todo esto, Pedro Toglio salió a contestarle a su compatriota en una entrevista que dio con ESPN y le dejó clara su postura: "Estar en Olimpia significa que te van criticar antes de que se juegue. Héctor tuvo suerte porque también dirigió a Olimpia. Si fuera tan fácil por qué Olimpia cuando él lo dirigió tenía a Elis, Quioto y otros. Él ya tuvo esa suerte y yo trato de no meterse con los demás, hay que tener estuvo cuatro años sin salir campeón, no es tan fácil salir campeón. No me gusta que se metan conmigo".

De todas formas, coincidió con las críticas hacía el calendario que le armaron: “Nosotros tenemos el inicio de la Liga Concacaf y también ver el partido con Montreal. No es lo conveniente, no es lo ideal. Con este calendario nuevo sabíamos que nos iba a tocar o España vs Marathón en este sorteo, es un sorteo un poquito armadito. Yo tampoco estoy de acuerdo y me parece complejo porque no tenemos otra manera y hay que empezar".

A Pedro Troglio no le gustaron los dichos de Héctor Vargas sobre Olimpia.

Además, opinó sobre el tema del formato nuevo y el descenso, que se volvió a aceptar: “En cuanto al formato, no me parece malo, se armó lo que se podía armar y me parece bastante atractivo. En cuanto al tema del descenso, es difícil hablar porque yo dirijo a Olimpia, no quiero dañar pero claramente un torneo con descenso es un poco más serio porque obliga a los equipos a no relajarse, capaz que algunos pueden llegar a jugar más relajados y no es lo que uno busca".

Para finalizar, se refirió a como se jugarán los cuartos de final ante Montreal Impact por la Concachampions: "Puede ser que juguemos en una burbuja a un solo partido en Estados Unidos, yo pienso que en noviembre se puede jugar, pero el tema es el calendario también. Si la Concacaf analiza el calendario hondureño entonces el momento para meterse en una burbuja es el mes de noviembre o el mes de diciembre".