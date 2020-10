El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 29 de octubre de 2020.

Este jueves, 29 de octubre, un catálogo entero de partidos se desarrollarán alrededor de todo el mundo, que prometer a sus respectivos espectadores 90 minutos de gran entretenimiento. Gran parte de la atención estará en la segunda fecha de la UEFA Europa League por la fase de grupos, así como los partidos por dieciseisavos de la Copa Sudamericana. A continuación, repasaremos la agenda de estos encuentros del día de hoy.

UEFA Europa League

Este jueves comenzará (y acabará) la segunda fecha de la competición más importante de Europa a nivel clubes (después de la Champons League) y habrá varios partidos interesantes para seguir de cerca. La jornada se dividirá en dos turnos, tal como la última vez: uno a las 11:55 y otro a las 14 (hora de Centroamérica).

Encuentros de las 11.55:

AEK Atenas (Grecia) vs. Leicester City (Inglaterra); CSKA Moscú (Rusia) vs. Dinamo Zagreb (Croacia); Estrella Roja (Serbia) vs. Slovan Liberec (Rep. Checa); Qarabag (Azerbaiyán) vs. Villarreal (España), Feyenoord (P. Bajos) vs. Wolfsberger (Austria); Gent (Bélgica) vs. Hoffenheim (Alemania); LASK (Austria) vs. Ludogorest (Bulgaria); Lille (Francia) vs. Celtic (Escocia); Milan (Italia) vs. Sparta Praga (Rep. Checa); Royal Antwerp (Bélgica) vs. Tottenham (Inglaterra); Sivasspor (Turquía) vs. Maccabi Tel Aviv (Israel) y Zorya Lugansk (Ucrania) vs. Braga (Portugal).

Encuentros de las 14:

Az Alkmaar (P. Bajos) vs. HNK Rijeka (Croacia); Arsenal (Inglaterra) vs. Dundalk (Irlanda); Benfica (Portugal) vs. Standard Lieja (Bélgica); CFR Cluj (Rumania) vs. Young Boys (Suiza); Granada (España) vs. PAOK (Grecia); Molde (Noruega) vs. Rapid Viena (Austria); Niza (Francia) vs. Hapoel Beer Sheva (Israel); Omonia Nicosia (Chipre) vs. PSV (P. Bajos); Rangers (Escocia) vs. Lech Poznan (Polonia); Real Sociedad (España) vs. Napoli (Italia); Roma (Italia) vs. CSKA Sofía (Bulgaria) y Slavia Praga (Rep. Checa) vs. Bayer Leverkusen (Alemania).

Copa Sudamericana

Otro certamen que continúa es la Copa Sudamericana, con los últimos partidos de ida de los diceciseisavos de final. Se jugarán los seis encuentros restantes en dos horarios distintos. El primero será a las 16:15 en Centroamérica y 17 Panamá, en el cual se enfrentarán Sol de América (Paraguay) vs. Universidad Católica (Chile); Unión (Argentina) vs. Emelec (Ecuador) y Coquimbo Unido (Chile) vs. Estudiantes de Mérida (Venezuela).

El fútbol no acabará allí y lo sucederán otros tres partidos a la vez, esta vez en el turno de las 18:30 de Centroamérica y a las 19:30 de Panamá. Los mismos serán Independiente (Argentina) vs. Atlético Tucumán (Argentina); Melgar (Perú) vs. Bahía (Brasil) y Plaza Colonia (Uruguay) vs. Junior (Colombia).

Ligas de Centroamérica



Finalmente, también habrá acción en las diferentes ligas de Centroamérica. En Costa Rica, por caso, Guadalupe y Cartaginés se verán las caras desde las 20 horas en el marco de la undécima jornada (la cual se cerrará casualmente con el duelo entre ambos) del Apertura 2020 de la Liga Promérica.

En Guatemala, Xelajú y Antigua prometen un vibrante enfrentamiento desde las 11, por la quinta fecha del Apertura 2020 de la Liga Nacional. Se disputará en el estadio Mario Camposeco, con la transmisión de Tigo Sports.

Para cerrar la decimocuarta fecha de la Liga Primera de Nicaragua, Real Madriz y Ocotal se verán las caras en el Estadio Solidaridad desde las 19 horas. Finalmente, para abrir la segunda jornada del Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol, tendremos los choques entre Árabe Unido-Sporting San Miguelito y Alianza-Tauro.