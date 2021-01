Sporting Kansas City renovó a Roger Espinoza

Roger Espinoza jugará una temporada más en el Sporting Kansas City de la MLS.

Luego de varias semanas de incertidumbre, finalmente se pusieron fin a los rumores sobre la continuidad del centrocampista hondureño Roger Espinoza, que tras finalizar la última temporada de la Major League Soccer, estuvo en duda la renovación de contrato por el Sporting Kansas City, pero ambas partes llegaron a un acuerdo.

Kansas City anunció hoy por medio de sus plataformas sociales que se llegó a un acuerdo para que el catracho continué en la institución por lo menos para la campaña 2021 de la MLS, siendo uno de los elementos en los que se depositó su confianza para que sea una parte pilar del proyecto que busca un título.

“Estoy muy emocionado por la oportunidad de regresar a Sporting y competir por una Copa MLS. Kansas City es un lugar especial donde he pasado la mayor parte de mi carrera y no me gustaría estar en ningún otro lugar. Estoy orgulloso de seguir representando a este club y jugando para nuestra afición”, indicó Espinoza a la página oficial del equipo.

El centrocampista de 34 años suma un total de 11 temporadas con su equipo, desde que fue seleccionado para ser parte de Kansas en el SuperDraft de la MLS del 2008. Roger Espinoza es uno de los jugadores con más partidos en la historia del club (301), ha anotado en 12 ocasiones y suma 41 asistencias.

Roger Espinoza no tuvo la regularidad deseada en la última temporada, a pesar de esto fue uno de los cambios más habituales. Tuvo participación en 16 encuentros de 20, logrando anotar tres goles y colaborando con dos asistencias.