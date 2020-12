Los costarricenses Waylon Francis y Luis Díaz celebraron el título de la MLS

Waylon Francis y Luis Díaz fueron parte de la celebración del título del Columbus Crew.

Los jugadores costarricenses Waylon Francis y Luis Díaz se coronaron campeones de la Major League Soccer, luego que su equipo se impusiera sin problemas 3-0 en la Gran Final al Seattle Sounders, con lo que lograron alzar su segundo título en la historia y el primero para los ticos en tierras estadounidenses.

Tanto Francis como Díaz mostraron su alegría en las redes sociales, en donde ambos mostraron momentos de la celebración de los de Ohio tanto en el césped del Mapfre Stadium, como en los camerinos de este. Demostrando su emoción tras romper la mala racha que tenía el club de 12 años sin título.

Francis fue el que más emotivo se mostró en sus perfiles, al indicar que pasó siete años luchando por este logro, siendo el único que le hacía falta en la MLS. El zaguero no pudo tener regularidad en la parte final de la campaña, porque tuvo Covid-19, por lo que reapareció en el último partido al ingresar al minuto 89.

“Muy feliz de haber logrado todos los objetivos personales y grupales en la MLS, 7 años luchando por este título. Gracias a Dios a nuestros fanáticos, a mis compañeros y a todos los costarricenses que mostraron su apoyo, en especial a mi familia y amigos. Desde mi llegada a la MLS, siempre tuve presente cuales eran mis objetivos, cerrando el año con el título”, escribió el defensor tico.

Por otra parte, Díaz fue más cauteloso en sus dos publicaciones al escribir: “Somos campeones Columbus!!! ¡Gracias Familia! Gracias a Todos! This is the beginning. Somos campeones Columbus ¡Gracías por la foto amigos @MLSes!”, redactó el volante ofensivo que logró ganarse un puesto en el once titular.

Luis Díaz logró consagrarse en el once de Columbus Crew, incluso ayer fue uno de los mejores jugadores del partido, tras brindar dos asistencias al argentino Lucas Zelarayán, quien fue el encargado de anotar un doblete en la final, siendo ambos de los más destacados del duelo de ayer.