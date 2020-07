Los legionarios que estarán presente en los octavos final de la MLS

Finalizó la fase preliminar de la MLS is Back en Orlando. Debido a la pandemia que obligó a suspender la liga estadounidense, la Major League Soccer decidió armar un torneo con un formato muy diferente y con la particularidad de que se jugó en un solo lugar. Después de dividir a los equipos en distintos grupos, ya están los cruces de los octavos de final.

Como suele pasar, habrá mucha participación de legionarios en la competencia. Hay siete futbolistas costarricenses, cuatro hondureños y un salvadoreño. Todos jugadores importantes que son titulares o se están ganando el puesto en sus respectivos clubes. El nivel de ellos está en claro ascenso.

Najar debutó en este torneo con la camisa de Los Ángeles FC. (Hondudiario)

El primer duelo en la fase de eliminatorias será el hoy a las 6pm y enfrentará a Orlando City contra el Montreal Impact, que cuenta en sus filas con Romell Quioto. Ese mismo día pero a las 8:30 pm, estará el encuentro Philadelphia Union vs New England. Para mañana, el Toronto FC chocará contra el New York City de Ronald Matarrita a las 6:30 pm. El partido de la noche será entre Sporting Kansas City, donde juega Roger Espinoza, y Vancouver Whitecaps.

El lunes también habrá representación centroamericana. A las 6:30 pm se jugará el partido entre los San Jose Earthquakes contra los Real Salt Lake de Douglas Martínez. Más tarde, se enfrentarán Seattle Sounders ante Los Ángeles FC, donde se incorporó Andy Najar a principios de esta temporada.

Para finalizar, el martes será el día dónde más legionarios tendrán participación. El primer duelo es entre Columbus Crew, que tiene a Luis Díaz y Waylon Francis, frente al Minnesota United. Finalizan esta fase, el Portland Timbers de Andrés Flores, Julio Cascante y Marvin Loría contra el FC Cincinnati, que tiene en su plantilla a Allan Cruz y Kendall Waston.