Sigue EN VIVO y EN DIRECTO a Municipal vs. Cobán Imperial, que se enfrentarán hoy en la fecha 10 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala.

Municipal vs. Cobán Imperial será el antepenúltimo duelo de la décima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala. Los cobaneros están sumergidos hace tiempo en una mala racha, que los llevó al último lugar de la clasificación, y sacar tres puntos podría generar un envión anímico. Pero en frente estarán los escarlatas, quintos con 12 puntos debido a que en las últimas tres fechas tiraron su invicto por la borda. ¿Podrán volver a la senda del triunfo?

Municipal vs. Cobán Imperial: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se jugará hoy, sábado 18 de septiembre, a las 13:00 horas en el Estadio El Trébol. Y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Televisiete.

Municipal vs. Cobán Imperial: cómo llegan los locales

Los escarlatas perdieron a su carta fundamental en el ataque, José Carlos Martínez, goleador del torneo con 7 dianas, debido a una lesión en su femoral. A a eso se le suma que llegan de capa caída tras vencer a 2-0 a Nueva Concepción y caer ante Sololá (2-3) y Comunicaciones (1-2). José Saturnino Cardozo comentó luego del clásico que "no se pueden escapar más puntos (...). El jugador debe entender que está en Municipal, un equipo grande, un equipo que gane".

Municipal vs. Cobán Imperial: cómo llegan los visitantes

Fabricio Benítez podrá contar para este juegos con sus dos nuevos refuerzos, Minor Álvarez y Jeffrey Payeras, en su búsqueda por volver a ganar, algo que los príncipes azules no consiguen desde la cuarta fecha (2-0 vs. Achuapa). En sus últimos juegos, acumulan un empate (2-2 vs. Comunicaciones) y tres derrotas (0-1 vs. Malacteco, Santa Lucía y 0-2 vs. Antigua).

Municipal vs. Cobán Imperial: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 13 de marzo del presente año, en la sexta fecha del Grupo B del Clausura. Aquel día, Municipal se impuso 2-0 a Cobán con goles de Carlos Gallardoc(14') y José Martínez (52').