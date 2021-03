José del Valle criticó duramente el rendimiento de Guatemala

Tras el triunfo contra Cuba por el debut de las Elimiantorias Concacaf, José del Valle se mostró preocupado por el nivel de Guatemala.

Comenzó un nuevo sueño mundialista para Guatemala y los chapines arrancaron con el pie derecho al vencer por 1-0 a Cuba de local. Los centroamericanos ganaron, pero la imagen que dejó el equipo de Amarini Villatoro no fue la mejor y crecen las dudas sobre si estarán a la altura de poder pasar a la siguiente fase, sobre todo compartiendo grupo con la dura Curazao. Sobre esto opinó el periodista José del Valle y fue muy duro con el nivel demostrado en el debut ante los caribeños.

"Guatemala obtuvo una sufrida victoria por 1-0 contra Cuba y gracias a Luis Martínez. En una Eliminatorias lo único que importa es el resultado y lo demás es anecdótico. Lo más importantes son los tres puntos que generan confianza y lo dejaron de manera provisional como líder de su grupo", empezó declarando en su editorial en ESPN Digital.

Luego siguió con la crítica en el planteo del entrenador: "En el análisis futbolístico este triunfo chapín genera muchisimas dudas. El equipo de Amarini Villatoro no generó ni una sola jugada manifiesta de gol en los primeros 45 minutos. Abusaron de la pelota larga, no hubo generación de juego, no hubo pequeñas sociedad".

Del Valle también puntualizó en el rendimiento de algunos jugadores: "Chucho López impreciso en mitad de la cancha, Martínez no generó duelos individuales, Yanes cada vez que se proyectaba llegaba al último tercio y no sabía que hacer con la pelota. Lom pasó desapercibido producto de la nula generación que hubo por parte de Guatemala en el primer tiempo".

Y finilazó: "El partido cambia gracias a una pelota parada donde los cubanos pierden la marca y en el segundo poste aparece Martínez solo que termina definiendo de buena manera. Guatemala con un hombre más impone condiciones, ingresa Contreras que le da una mejor distribución de la pelota. Pero no pudo capitalizar ese jugador de más que tuvo durante 30 minutos. Se ganó, sin embargo, hay muchos aspectos para mejorar si quiere clasificar a su primer Copa del Mundo".