José Córdoba: el juvenil panameño que jugará en una liga europea

Después de estar unos meses en la cantera del Celta, José Córdoba fue fichado por otro equipo del viejo continente.

Hace rato que Panamá se viene destacando por la gran cantidad de jugadores que tiene en el exterior. La selección se va formando cada vez más con legionarios y muchos son juveniles que están dando sus primeros pasos en el exterior como es el caso de Adalberto Carrasquillo y también de José Ángel Córdoba.

Este último comenzó el 2020 con la gran noticia de ser fichado por la cantera del Celta de España. Allí se formó el defensor de 19 años durante todo el año pasado, pese a los parates que hubo por la pandemia. Lamentablemente, eso no le alcanzó para ser subido a la primera del equipo europeo.

El principio del 2021 también le trae grandes novedades, José Córdoba es nuevo jugador del Etar Veliko Tarnovo de la Primera División de Bulgaria. A diferencia de su arribo al club ibérico, acá formará parte de la plantilla que disputa los partidos oficiales de la liga del viejo continente.

El legionario panameño llegará a un club que no viene pasando un gran momento, The Boyars se encuentran últimos en la tabla y por el momento estaría perdiendo la categoría. De todas formas, todavía resta casi toda la mitad de la temporada y no están lejos de los que estarían evitando el descenso.

Córdoba no es el único futbolista panameño que se encuentra jugando en Bulgaria, también está Charlie Taylor en el Simitli de la Segunda División. El defensa tendrá la gran oportunidad de destacarse en una interesante liga europea y que le permitirá seguir creciendo en su carrera futbolística.