La prioridad de Amarini Villatoro será en el extranjero luego de dirigir a Guatemala

Amarini Villatoro tendría como prioridad dirigir en el fútbol extranjero luego de su paso por la Selección Nacional de Guatemala.

El entrenador guatemalteco Amarini Villatoro hace unas semanas dejó de ser el estratega de la Selección Nacional de Guatemala. Luego de quedar eliminado en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y en la fase previa de la Copa Oro, la directiva tuvo que tomar una decisión. Aunque en cuanto a números, no fueron malos, los objetivos no se cumplieron para los guatemaltecos y eso trajo como consecuencia que Villatoro ya no fuera el encargado de dirigir a la selección mayor.

Amarini Villatoro dejó un registrado de 23 partidos dirigidos, de los cuales ganó 14, empató 6 y perdió 3 con la Selección Nacional de Guatemala. Sin embargo, los resultados importantes no se terminaron dando. Y si bien ahorita se encuentra sin equipo, su representante afirmó que la prioridad es el extranjero.

¿Amarini Villatoro al extranjero?

"No nos vamos a apresurar, es momento de tener paciencia y tomar las cosas con calma. La prioridad es que Amarini Villatoro dirija en el extranjero y si toca aguantar hasta diciembre no hay problema", expresó su representante, Jimmy Ozaeta, director de la agencia Golden Dreams, para ESPN Digital. Sin embargo, se ha manejado la posibilidad de que su destino pueda estar en el Toluca de México con el objetivo de capacitarse mucho mejor en pro de su carrera como entrenador.

Recordemos también que fue la primera experiencia de Amarini Villatorio, de 40 años, al frente de una Selección Nacional, en esta caso la de Guatemala. Antes de su llegada a la Azul y Blanco tuvo la oportunidad de quedar bicampeón con Guastatoya en la Liga Nacional guatemalteca. También dirigió a Jocotán, Sayaxché y estuvo en las fuerzas básicas de Cobán Imperial.