Oficial: Lionel Messi no seguirá en el FC Barcelona

A través de un comunicado, el FC Barcelona anunció que Lionel Messi no continuará formando parte del equipo.

La noticia del año deportivo la acaba de anunciar el FC Barcelona con la no continuidad de Lionel Messi en el equipo. El mejor jugador que han tenido en su historia, ya no seguirá formando parte del club, a partir de esta próxima temporada. Fueron muchos los rumores sobre la posible salida del argentino, incluso desde la campaña anterior con todas las dificultades que atravesó la institución a nivel económico y deportivo. Hoy, es una realidad: Messi ya no seguirá defendiendo los colores azulgrana.

Cuando pudo conquistar la Copa América con la Selección de Argentina, el fichaje de su gran amigo Sergio Agüero y además con Joan Laporta desde la presidencia del club, todo parecía indicar que la renovación de Lionel Messi con el FC Barcelona estaba prácticamente encaminada. Y que luego de unas merecidas vacaciones, sería la noticia de la tranquilidad para ambas partes. Sin embargo, esto no sucedió.

FC Barcelona - Comunicado oficial

"A pesar de haber llegado a un acuerdo y con la intención de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional", fueron las líneas escritas por parte del FC Barcelona sobre la salida de Lionel Messi.

Un antes y un después

Para muchos, el mejor jugador de toda la historia. Lionel Messi ha sido el símbolo del FC Barcelona y así los números lo demuestran. Antes de su llegada a club, la institución había conseguido los siguientes títulos: 16 Ligas y 1 UEFA Champions League como los trofeos más relevantes, para hacer un total de 48 hasta ese momento.

Luego de la llegada de Lionel Messi al FC Barcelona las cosas cambiaron radicalmente: fueron 26 Ligas, 5 UEFA Champions League, para registrar un total de 83 títulos. Y por si fuera poco, se va siendo el máximo goleador histórico del club con 672 anotaciones y el máximo asistidor histórico con 305 en total. Y hay que sumarle, que vistiendo la camiseta azulgrana, pudo levantar seis (6) Balones de Oro, que lo denominaban como el mejor jugador del año respectivamente. Pero como todo en la vida, incluso la era de Messi en el Barcelona, nada dura para siempre.