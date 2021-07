La imagen de Lionel Messi y Neymar que conmovió al mundo [VIDEO]

Después de 28 años, Argentina terminó la sequía de títulos y se consagró campeón de la Copa América 2021. A este torneo hay que agregarle que lo hizo contra Brasil, el clásico rival de toda la historia, y en el mítico Maracaná. Fue una gran victoria por 1-0 en un partido donde sobró garra y pasión.

Todas las cámaras apuntaron a Lionel Messi, a quien le venía siendo esquivo el campeonato con su selección. Después de abrazarse con todos sus compañeros, el 10 se separó de todos y fue a buscar a su amigo Neymar. El mejor futbolista del mundo se hundió en un fuerte abrazo en medio del campo de juego. Ambos lloraban, pero uno de felicidad y otro de tristeza.

+ El interminable abrazo entre ambos

Después de la ceremonia de premiación y de sacarse cientos de fotos con el trofeo. Lio y Ney se sentaron en las escalinatas del pasillo que llevaba a los vestuarios y se quedaron platicando. Al principio parecía que lo hacían sobre alguna situación del encuentro, pero después era todo risas y abrazos.

El 10 brasileño terminó posteando un mensaje para Messi en sus redes: "Perder me duele y es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije “me ganaste” Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡ODIO PERDER ! Pero disfruta tu título, ¡El fútbol te estaba esperando para ese momento! ¡FELICIDADES HERMANO!".

Varios minutos tuvieron a los dos grandes futbolsitas disfrutando de una plática en medio de la algarabía que era ese estadio. Más allá de la tristeza de Neymar de no poder conseguir su primera Copa América con Brasil, entendió que se estaba cumpliendo el sueño de su hermano futbolístico. El 10 del PSG celebró la felicidad del 10 de Barcelona, aunque en este momento no tenga club.