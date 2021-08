Arnold Cruz reveló por qué no convocaron a Bryan Róchez, Rubilio Castillo y Denil Maldonado

Ayer se dio a conocer la lista de convocados de Honduras para las Eliminatorias Concacaf y faltaron algunos nombres importantes.

La lista que dio Fabián Coito de la selección de Honduras para el debut en las Eliminatorias Concacaf sorprendió a más de uno. Hubo varias ausencias llamativas como las de Rubilio Castillo, Bryan Róchez y Denil Maldonado. Jugadores en situaciones muy diferntes, pero que se esperaran que esten presentes en el comienzo del octogonal.

Arnold Cruz, asistente del estratega uruguayo, habló con la prensa e intentó explicar porque ciertos jugadores no están dentro de la lista. El ex-defensor fue claro al momento de detallar la situación actual de cada uno y lo que se priorizó al momento de confirmar a los convocados para la Bicolor.

"Para nosotros Róchez es un jugador interesante, ya lo tuvimos de hecho y jugó bien. Tiene una pequeña lesión que lo va a apartar de las canchas, es por eso que no ha jugado. Mucha gente dice que 'no lo convocan porque no lo quieren', entonces es bueno preguntar siempre. En este listado estaba, pero la razón es esa, se habló con el club, con el doctor, y tiene una lesión y por eso no fue llamado", explicó en entrevista con el programa radial Zona de Ataque de RCV.

Sobre Maldonado aclaró: "Estuvimos analizando todo lo que pasó durante y después de la lesión, cuántos días estuvo en cuarentena en Chile, jugó ayer y lo más importante es que tenga regularidad en su equipo y compita porque Chile es una liga importante. Ahora tiene la oportunidad de consolidarse. Lo que queremos es que tenga regularidad y que agarre ese nivel que deseamos para la próxima fecha".

Para finalizar, Cruz se refirió a Rubilio y su gran presente: "Ya estuvo con nosotros en una Copa Oro y amistosos. Es un goleador que está ahí siempre. Coito siempre lo menciona. Los goleadores pasan momentos espectaculares y de sequía, pero es goleador y siempre está ahí. Se tiene que preparar y estar bien porque en cualquier momento se puede dar una oportunidad".