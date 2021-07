Enrico Dueñas pertenecerá al primer equipo de Vitesse

Vitesse podrá contar con el salvadoreño Enrico Dueñas para la siguiente temporada.

El futbol salvadoreño sigue sumando buenas noticias en estos últimos días, luego de la aceptable actuación de La Selecta en la Copa Oro, ahora se suma lo que pasa con Enrico Dueñas con su equipo el Vitesse de Holanda, que todo parece indicar tomará en cuenta al atacante para que sea parte del primer equipo en la temporada 2021-2022.

El club holandés define los últimos detalles de su pretemporada y ahora procedió a tomarse la foto oficial para la siguiente campaña de la Eredivisie, donde sin duda destaca la presencia de Dueñas y con lo que prácticamente estaría asegurando su presencia en el plantel absoluto donde buscará pelear por un puesto.

Enrico Dueñas ha trabajado durante toda la pretemporada con el primer equipo de los aurinegros, porque tenía como objetivo llenar la retina del entrenador, es por eso que no aceptó la convocatoria de El Salvador para ser parte de la Copa Oro, para dedicarse en esta etapa a su club y así volver para las eliminatorias mundialistas.

“Queridos amigos, como han leído no voy a ir a la Copa Oro. Ha sido completamente mi decisión porque me gustaría concentrarme en la preparación y lamentablemente tuvo que elegir. Vitesse me dio la libertad de elegir y estoy muy agradecido por eso. Hugo Pérez y Diego Enríquez también entendieron mi situación”, explicó el atacante.

Dueñas ahora tendrá la oportunidad de pelear por un espacio en el once titular o ser una de las habituales variantes de Vitesse, pero dependerá del entrenador Thomas Letsh si le da minutos. La temporada en Holanda inicia el 13 de agosto cuando su club enfrente al Zwolle.