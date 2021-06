Enrico Hernández reconoce apoyo de los salvadoreños: "Estuve trabajando duro para ellos"

Enrico Dueñas Hernández causa gran ilusión en El Salvador. Desde que el futbolista del Vitesse de Países Bajos dio el sí para representar a La Selecta, todos han puesto una gran expectativa sobre él. Motivos para tener fe no faltan, ya que tuvo un gran rendimiento en el Preolímpico de la Concacaf.

En virtud de su desempeño en el torneo, de sus primeros minutos con el combinado centroamericano y el proceso de adaptación que atraviesa; la sección "Cancha" del portal El Salvador entrevistó al nacido en el continente europeo. "Jugando por primera vez (para El Salvador) vi mis sueños volverse realidad y fue lindo. Fue un momento muy especial para mí", manifestó primeramente.

"Todos los salvadoreños me enviaron muchos mensajes en Instagram, no pude responderlos todos; pero sentí el amor de parte de la gente salvadoreña y realmente lo aprecio. Estuve trabajando duro para ellos, me mostraron amor y es un sentimiento especial", señaló en torno al apoyo de los cuscatlecos.

Tras indicar que su adaptación "fue muy fácil" ya que "el equipo me dio una gran bienvenida", comentó que en español entiende "las cosas básicas de la cancha y también algunas malas palabras". Además, contó que haber escuchado el himno "fue realmente bueno, no sabía exactamente la letra, pero me encanta ya viéndola detenidamente. Mirar el estadio y escuchar la melodía, el sentimiento fue realmente grandioso. Me sentí orgulloso de mí y de mi familia".

En relación a eso último, confesó: "Me siento especial por jugar en El Salvador. Vi que el equipo era bueno, tenemos buenos jugadores y buenos talentos. Estoy muy contento. Hugo Pérez y sus asistentes me dijeron que estaban felices conmigo. Me dieron la oportunidad y realmente lo aprecio porque ellos creyeron en mí. Hice lo posible por jugar bien y trabajé duro, creo que eso es lo más importante, que di lo mejor de mi para mi país".

Finalmente, luego de opinar que los juegos más duros fueron contra Honduras (al que calificó como el más difícil) y Canadá (por ser quien conoció su estilo "más rápido"), reveló: "Mi papá está orgulloso. Hable con él por WhatsApp después de los partidos en la semana y él me dio algunos consejos acerca del juego".