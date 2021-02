Denil Maldonado volvió a Honduras y sueña con los Juegos Olímpicos de Tokio

El zaguero central del Everton de Chile, Denil Maldonado, arribó al país con la ilusión de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Denil Maldonado regresó al país después de una etapa complicada en el fútbol de Sudamérica. El defensa central hondureño no gozó de muchos minutos en el Everton de Chile, pero si pudo jugar el último partido de la temporada. En su llegada al aeropuerto de Tegucigalpa, el ex Motagua se mostró contento de estar en Honduras.

“Gracias a Dios ahora voy a incorporarme con la Sub-23. Son cosas que pasan y obviamente uno quiere tener participación, pero no todo es a la carrera y hay que tener paciencia y aprovechar la oportunidad cuando se dé”, aseguró. Al mismo tiempo, también habló de las posibilidades de volver al azul profundo.

Denil Maldonado, capitán de la Selección Nacional sub 23 de Honduras.

“Conmigo nunca hubo pláticas, tal vez con mi representante, pero ya ese es otro tema”, explicó. Seguido a eso, también descartó no estar en ritmo de cara al Preolímpico a jugarse en el mes de marzo: “Traigo el mismo ritmo de mis compañeros, porque he estado en competencia”, afirmó.

Finalmente, reveló sus conversaciones con Fabián Coito y su aspiración de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio “Con el profesor Coito he tenido pláticas, me felicitó el domingo después del juego. Me llena de confianza saber que él cuenta conmigo. Los Juegos Olímpicos son un torneo en el que todos queremos participar, y vamos a demostrar la calidad para clasificar. Me quedo con la selección hasta la competenci, por ahora no retorno a Chile”, concluyó.