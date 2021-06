Panamá: las grandes ausencias que tendrá en la Copa Oro

Thomas Christiansen ya dio a conocer la lista de convocados de Panamá para la Copa Oro 2021 y habrá ausencias importantes.

A poco más de dos semanas del comienzo de la Copa Oro, Thomas Christiansen hizo oficial la lista de los 25 jugadores de Panamá que podrán estar en la competición que se desarrollará en Estados Unidos. Todavía le resta definir al estratega danés cuáles son los dos futbolistas que quedaron apartados para confirmar los 23 citados.

Los nombres se dieron por las redes sociales y sorprendieron algunas ausencias importantes. Seleccionados con mucha historia en el combinado canalero que quedaron afuera y mirarán la máxima competición regional desde sus hogares. También hubo juveniles que no lograron dar la talla para este torneo.

Abidel Ayarza en cabeza la lista de las ausencias más rezonantes para esta edición de la Copa Oro. Venía contando con pocos minutos, pero Christiansen declaró que era importante y entraba a jugar cuando el equipo lo necesitaba. El europeo decidió no llevar al delantero legionario de 28 años.

Abidel Ayarza quedó afuera al final de la lista para la Copa Oro. (Getty Images)

El otro experimentado que no estará es Armando Cooper, futbolista del Maccabi Petah-Tikvah F. C. de Israel. Se suman Carlos Harvey, Eduardo Guerrero, Ángel Orelien y Román Torres, quien no fue sorpresa porque no lo llamaron para disputar las Eliminatorias Concacaf. La lista final tiene una interesante renovación generacional.

El otro juvenil que prometía mucho y quedó afuera es Newton Williams, delantero del Palmeiras Sub 20. El gran motivo de su ausencia es la falta de minutos en el conjunto brasileño, lo habían subido al primer equipo pero prácticamente no sumó minutos. De todas formas, no dejará de ser seguido por el cuerpo técnico.