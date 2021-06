Thomas Christiansen revela pláticas con Thierry Small

La Selección de Fútbol de Panamá ha logrado cumplir su principal objetivo en la antesala de la Copa Oro 2021: clasificar al octogonal final de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. No fue fácil, debió sufrir y mucho ante Curazao. Pero lo logró, y en septiembre iniciará el camino definitivo. El más duro.

En vistas a ello, así como también el máximo certamen a nivel combinados nacionales que posee la Concacaf, los canaleros se preparan de la mejor forma posible. Para ello entrenan y se mentalizan los jugadores; analizan y piensan los miembros del cuerpo técnico. Intentan, también, conseguir algún elemento extranjero con sangre panameña.

Thierry Small es de los prospectos más interesantes en ese último rubro. Nacido en Inglaterra en 2004, es un importante canterano del Everton, y varios clubes del viejo continente ya tienen sus ojos posados en él. Ya tuvo la oportunidad de ser convocado, a su vez, por la U17 de los Three Lions. Sin embargo, aún puede vestir los colores nacionales, al poseer un vínculo familiar competente.

Las declaraciones de Thomas Christiansen respecto a Thierry Small

Respecto a ello Thomas Christiansen, director técnico del representativo patrio, expresó (según El Marcador TV) que mantuvo charlas con el joven europeo. "He tenido contacto con él y su agente. Es más complicado porque estamos hablando de un menor", manifestó el hispano-danés.

"No soy nadie para presionarle u obligarle a venir a defender los colores de Panamá, pero si abrirle nuestras puertas", completó el ex Barcelona, que aún no conoce la derrota en partidos oficial con la selección.