Afición del Galaxy dejó al Pescadito Ruiz fuera del 11 ideal histórico

LA Galaxy dejó que sus seguidores elijan al XI ideal histórico de la franquicia. Dejaron de lado al guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz, aunque incluyeron al salvadoreño Mauricio Cienfuegos.

El nombre de Carlos "Pescadito" Ruiz resuena fuertemente en la MLS de Estados Unidos. Es que el guatemalteco supo militar en varias de las franquicias que componen la Primera División. Ha vestido las camisetas de FC Dallas, Philadelphia Union, DC United y Los Ángeles Galaxy, dejando siempre una buena imagen.

Este último equipo fue al que más veces defendió dentro de la cancha, siendo un jugador icónico en aquella época para los angelinos. Sin embargo, eso no bastó para los aficionados, quienes lo dejaron fuera de un XI Ideal histórico que confeccionó la cuenta oficial de Twitter de la institución, en base a los votos del público.

Quien si aparece en esa selecta formación es el salvadoreño Mauricio Cienfuegos, recordado con mucho afecto en la entidad californiana. El cuscatleco está acompañado por Kevin Hartman en el arco; Jelle Van Damme, Omar González y Aldoph Joseph DeLaGalarza en la defensa; y David Beckham, Juninho y Cobi Jones en el mediocampo junto a él.

La delantera es sin dudas de un alto nivel, teniendo en cuenta que están los nombres del histórico Landon Donovan; el sueco Zlatan Ibrahimovic (que militó hasta hace poco tiempo en Los Ángeles Galaxy); y el irlandés ex-Liverpool, Tottenham e Inter de Milan (entre otros) Robie Keane.

En la caja de comentarios, varios usuarios le espetaron a la cuenta de Los Ángeles Galaxy la omisión del Pescadito Ruiz: "For shame! No Carlos Ruiz or Todd Dunivant! Apparently trophies aren’t required (Español: ¡Qué verguenza! ¡Ni Carlos Ruiz, ni Todd Dunivant! Aparentemente no se requieren trofeos)".