Canadá vs. Estados Unidos cerrarán la tercera fecha del Grupo B. Entérate a qué hora y en qué canal ver el juego en Centroamérica.

La Copa Oro 2021 está encaminándose a los cuartos de final. Y Canadá vs. Estados Unidos, que están clasificados a esa instancia, definirán el domingo quién será el lider del Grupo B, que completan las ya eliminadas Haití y Martinica. Los conjuntos norteamericanos están igualados en puntos (6), en goles a favor (+6), y vienen de arrasar en los dos primeros partidos.

Canadá vs. Estados Unidos: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego en Centroamérica

El encuentró tendrá lugar mañana, domingo 18 de julio, a las 15 horas de Centroamérica (16 de Panamá), en el Children's Mercy Park de Kansas City. Se podrá ver por ESPN en toda Centroamérica; Teletica, Repretel y TD Mas (Costa Rica); Canal 4 TCS (El Salvador); Deportes TVC (Honduras); Flow Sports (Panamá); y Univisión, Fox Sports, TUDN y Sirius (Estados Unidos).

Canadá vs. Estados Unidos: cómo llegan los canadienses

El andar en el torneo de Canadá, pese a las bajas sensibles de Davies y David, está siendo impecable. En el debut le ganó 4-1 a Martinica y repitió resultado contra Haití, en la segunda fecha. Los dirigidos por John Herdman han asumido el protagonismo en ambos juegos, y cuentan con grandes individualidades, como Hoilett, Osorio o Cyle Larin, el goleador del torneo con 3 tantos.

Canadá vs. Estados Unidos: cómo llegan los locales

Para este torneo la Next Generation no fue convocada, y Gregg Berhalter armó un combinado que mezcla a jóvenes promesas, como Busio, con valuartes experimentados, como Guzan. De momento le ha resutado bien: también ganó los dos primeros partidos del grupo, 1-0 vs. Haití y 6-1 vs. Martinica, sin inconvenientes. Su goleador es Daryl Dike, quien anotó 2 goles.

Canadá vs. Estados Unidos: último partido entre ambos

La última vez que los dos seleccionados se vieron las caras fue el 15 de noviembre de 2019, por la quinta fecha del Grupo A de la Nations League. Estados Unidos se impuso 4-1, con goles de Morris, Zardes en dos oportunidades y Long. Mientras que el único tanto de Canadá lo marcó Vitória.