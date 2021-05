Bryan Ruiz se expresó luego de quedar eliminando ante el Deportivo Saprissa

El capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, dio un paso al frente para asumir la responsabilidad luego de quedar eliminados en semifinales.

Durante toda la temporada la Liga Deportiva Alajuelense realizó un trabajo bastante bueno. Una de sus campañas más brillantes en el fútbol de Costa Rica con el único objetivo de levantar de manera consecutiva el título de campeones. Los Rojinegros dominaron la tabla de clasificación con una ventaja de hasta más de 10 puntos sobre su más cercano rival. Con una plantilla muy completa y con su capitán Bryan Ruiz al mando, se esperaba mucho más del equipo en semifinales ante el Deportivo Saprissa.

En dicha instancia llegó el peor momento para los Rojinegros en donde no encontraron su norte y cayeron derrotados en las semifinales ante su máximo rival de toda la vida: el Deportivo Saprissa. Equipo al que ya habían goleado en la fase regular por un contundente (5-0) y llegaban como los grandes favoritos para esta instancia. Sin embargo, el resultado fue otro y Bryan Ruiz quiso asumir la responsabilidad.

Bryan Ruiz habló de la eliminación de Alajuelense

"Nosotros fracasamos en el momento clave, es durísimo, el formato del torneo es así y lo sabíamos, no podemos ponerlo de excusa, así es el fútbol. Siento que no fue mi mejor partido, no soy una persona que me escondo, asumo la responsabilidad, me toca un momento complicado, estamos dolidos y sé que la afición más pero debemos tener la cabeza arriba, el equipo hizo un gran esfuerzo, vamos a volver y vamos a volver más fuertes", expresó Bryan Ruiz luego del partido, quien además erró dos penales.

"Cualquier jugador puede tener un partido malo, yo les dije a los compañeros que esto no me va a sacar podemos anotar 2 goles y lo hicimos quiero agradecerle al equipo porque me acuerparon hoy, hay que seguir adelante. Es frustrante para nosotros y para la afición todavía más, de mi parte no saben la tristeza que siento en estos momentos, vamos a intentar darlo todo en el próximo torneo para hacerlo igual e inclusive mejor", culminó Bryan Ruiz, capitán de Alajuelense.

Bryan Ruiz llegó como fichaje estrella de Alajuelense el año pasado y vaya que cumplió en su primera temporada llevando al equipo a levantar el título de campeón luego de varios años de sequía. Y aunque la temporada del equipo este año la verdad es que fue bastante buena, perdieron el equilibrio en el momento clave y el tico siente responsabilidad por ello. Tocará esperar las decisiones que tomen a partir de este golpe y pensar en el futuro.