Andy Najar envió un mensaje tras la dura derrota de Honduras

Después de que Honduras cayera 4-1 contra Estados Unidos, Andy Najar decidió enviar un mensaje pensando a futuro.

Honduras no había tenido un mal arranque en estas Eliminatorias Concacaf con dos empates de visitante ante Canadá y El Salvador. Hasta el primer tiempo frente a Estados Unidos había sido muy bueno, pero el segundo tiempo lo pasaron por arriba y terminaron siendo goleados de local con todas sus figuras. Andy Najar estuvo presente en la dura derrota.

El lateral regresó a la selección para este octogonal después de estar varios encuentros afuera por las lesiones continúas que sufrió. El jugador del DC United no tuvo un mal rendimiento, pero quedó marcado por formar parte de una defensa que no hizo pie en cada ataque de los norteamericanos.

“No es grande aquel que nunca falla. Si no él que nunca se da por vencido. Esto no es como comienza sino cómo termina. La H volverá más fuerte que nunca #Diosesfiel”, fue el mensaje que escribió Andy Najar en sus redes sociales. El defensor intenta no perder la esperanza para clasificar a Qatar 2022.

El mensaje de Andy Najar en sus redes sociales.

Esta fue la única declaración que hizo el futbolista del DC United de la Major League Soccer antes de viajar a Estados Unidos. Evitó a toda la prensa en el aeropuerto y solo se frenó para sacarse fotos con los fanáticos. El mítico defensor no quiso ser descortés con los que lo esperaban para saludarlo.

Dentro de las malas noticias que dieron este comienzo de las Eliminatorias Concacaf, el regreso de Andy Najar fue una buena pensando de acá a futuro. Es un gran jugador que aporta tanto en la defensa como en el ataque. Su vuelta sirve para darle más jerarquía a la Bicolor.