Otra víctima de Guimaraes: Alajuelense descarta a un referente y lo ficha otro equipo de Costa Rica.

Apenas faltan poco más de cuatro días para que cierre el mercado de fichajes de Costa Rica —lunes 3 de febrero, a las 11:59 p.m.—. Empero, en Liga Deportiva Alajuelense tenían claro que su plantilla necesitaba mejoras y por eso se movieron sobre la chicharra.

Finalmente, Alexandre Guimaraes y Javier Santamaría, gerente deportivo de la institución, decidieron marcarle la salida a un futbolista que fue anunciado con bombos y platillos en su momento por su pasado de selección nacional. Aunque no terminó dando la talla.

¿Quién es el futbolista que se va de Alajuelense?

En Alajuelense estaban trabajando para liberar un cupo de extranjeros y este jueves lo consiguieron. Según informó el periodista Kevin Jiménez, el central canadiense Manjrekar James será nuevo futbolista de Santos de Guápiles.

“Se espera que todo se firme próximamente. En principio sería por un año a préstamo”, detalló Jiménez sobre el ligamen de James. La Liga lo había ofrecido a varios equipos del campeonato nacional, pero la escuadra caribeña siempre fue la más interesada.

Al ex Forge, quien había quedado fuera de la convocatoria en las cuatro primeras jornadas del Clausura 2025 por problemas musculares, ahora pasará a pelear por otro objetivo completamente diferente bajo las órdenes de “Paté” Centeno: evitar descender de la Primera División.

Con la salida de Manjrekar James, ahora Albero Toril, Anderson Canhoto, Larry Angulo, Washington Ortega y Jeison Lucumi son los extranjeros de Alajuelense. (Foto: LDA)

James disputó 50 partidos con la camiseta de Alajuelense y marcó un gol en 4.049 minutos de juego. Sin embargo, el futbolista de 31 años era uno de los más cuestionados por la afición y terminó saliendo para abrirle la puerta a delantero colombiano Jeison Lucumi.

“En este momento no hemos cerrado nada. Y al no cerrar nada, no puedo manifestarme de algo que todavía no está. Así que al límite ya del tiempo, esperemos a ver qué va a pasar en los próximos días y ahí con mucho gusto hago la declaración”, había dicho Guimaraes tras el empate 0-0 con San Carlos, cuando le preguntaron por el fichaje de un nueve.