Este miércoles, en el Estadio Universidad Latina de Panamá, Olimpia juega su segundo partido por el Grupo C.

Olimpia afrontará su primer partido como visitante en la Copa Centroamericana 2026 cuando se enfrente con UMECIT FC de Panamá por la segunda jornada del Grupo C.

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El León comenzó el torneo con una victoria en casa y buscará sumar otros tres puntos para consolidarse en el primer lugar de la zona. El conjunto panameño, por su parte, necesita recuperarse de la derrota sufrida en su debut internacional.

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¿Cuándo juegan UMECIT FC vs. Olimpia?

El partido entre UMECIT FC y Olimpia se jugará este miércoles 5 de agosto de 2026 en el Estadio Universidad Latina, ubicado en Penonomé, Panamá.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belice: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Panamá: 7:00 p.m.

El compromiso corresponde a la segunda jornada del Grupo C y será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

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¿Dónde ver EN VIVO UMECIT FC vs. Olimpia?

El encuentro entre UMECIT FC y Olimpia podrá verse en Honduras y Panamá mediante el servicio de streaming Disney+ Premium.

La competencia también incluye partidos mediante la aplicación oficial de Concacaf y su canal de YouTube, aunque la disponibilidad puede variar según las restricciones territoriales.

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¿Cómo llega Olimpia al partido?

Olimpia inició su participación con una victoria por 2-0 frente a Deportivo Mixco en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Jorge Benguché abrió el marcador a los 27 minutos y Edwin Rodríguez sentenció el encuentro a los 80. Con ese resultado, el equipo hondureño terminó la primera jornada como líder del Grupo C por diferencia de goles.

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Benguché llegó además a 13 goles y amplió su ventaja como máximo anotador histórico de la Copa Centroamericana. El delantero es también el único futbolista que convirtió en las cuatro ediciones del torneo.

El conjunto dirigido por Eduardo Espinel buscará ahora trasladar su buen desempeño como local a Panamá. Una victoria le permitiría alcanzar los seis puntos y dar un paso importante hacia los cuartos de final.

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¿Cómo llega UMECIT FC?

UMECIT debutó en competencias internacionales con una derrota por 2-1 ante Saprissa en Penonomé. El equipo panameño quedó dos goles abajo, pero descontó durante el segundo tiempo después de la expulsión de Luis Paradela.

Alberto Saldaña marcó el primer gol de UMECIT en la historia de la Copa Centroamericana, aunque no fue suficiente para evitar la caída.

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El conjunto panameño volverá a jugar como local y necesitará sumar para no quedar relegado en la pelea por uno de los dos lugares disponibles en la siguiente fase.

¿Cómo está el Grupo C?

Olimpia lidera el Grupo C con tres puntos y una diferencia de gol de +2. Saprissa también suma tres unidades, pero aparece segundo por haber recibido un gol.

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UMECIT y Deportivo Mixco todavía no tienen puntos, mientras que Alianza FC de Panamá tuvo fecha libre durante la primera jornada.

El Grupo C está integrado por:

Olimpia, de Honduras.

Saprissa, de Costa Rica.

Deportivo Mixco, de Guatemala.

Alianza FC, de Panamá.

UMECIT FC, de Panamá.

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Los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Después de visitar a UMECIT, Olimpia tendrá fecha libre y posteriormente enfrentará a Alianza de Panamá y Saprissa.

Así está el Grupo C. (Concacaf)

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En síntesis