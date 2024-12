Warren Madrigalestá a punto de completar su primera media temporada con la camisa del Valencia CF. El delantero tico fue titular cada vez que estuvo a disposición en el equipo filial, el Valencia Mestalla, y pudo apenas sumar 30 minutos con el primer equipo en la Copa del Rey.

El ex Deportivo Saprissa espera con muchas ansias su debut en LaLiga. Fue suplente en tres partidos de la competencia doméstica, pero no ha podido ingresar. Por si fuera poco, el pasado 8 de diciembre Madrigal se lesionó el menisco de la rodilla derecha y no podrá tener participación hasta que finalice el año.

Además de la falta de oportunidades con el primer equipo, Madrigal y todo Valencia conocieron una terrible noticia que cambiará el futuro del club ante la preocupante situación financiera en la que se encuentra.

De acuerdo a la información desde España del diario Marca, el empresario Peter Lim, dueño del Valencia, puso a la venta al club valenciano debido a la crisis económica en la que está sumergido. La misma fuente agregó que el mandatario aceptaría una oferta cercana a los 400 millones de euros.

A todo esto, Valencia se hunde también a nivel deportivo, debido a que se encuentra al borde del descenso. Hoy ocupan la última posición de LaLiga con 10 puntos en 15 partidos y estarían bajando a Segunda División. Apenas sumaron dos victorias y cuatro empates, perdiendo así los nueve restantes.

¿Por qué la crisis de Valencia impacta en Saprissa?

Esta noticia también preocupa a Saprissa, debido a que podría perder un importante negocio con el Valencia en caso de que lo compre. En principio, el equipo español le dejaría a los Morados un porcentaje de una futura venta cercano al 30%.

Sin embargo, la crisis económica haría que Warren Madrigal no sea comprado por el club valenciano y tampoco habría un futuro negocio que le podría dejar aún más dinero a Saprissa. Todo dependerá del nuevo dueño de Valencia, si es que alguien se atreve a comprarlo a pesar de las deudas y el mal presente.