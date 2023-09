Durante el transcurso de la tarde del lunes, se dio a conocer que Sporting San Miguelito, le habría dado de baja a Lineth Cedeño por faltar a los códigos disciplinarios. La atacante, que, además, pertenece a la Selección de Panamá, terminó siendo separada del club, aun cuando era el mejor elemento para el cuadro Rojinegro, dentro del terreno de juego.

Cabe destacar que, Cedeño, en su momento, le dio la clasificación a Panamá, hacia su primera Copa del Mundo. Su anotación frente a Paraguay en la repesca, le otorgó ese boleto a La Roja, para que hiciera historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde, incluso, también marcó un tanto frente a Francia.

Sin embargo, por temas disciplinarios, la jugadora se encuentra como agente libre en la actualidad, a pesar de su temprana edad (22 años). Esto, luego de que se le observara en una discoteca, un día antes del debut de Sporting San Miguelito en el Torneo de Interclubes UNCAF Femenino.

Y después de su separación del equipo, la atacante envió un comunicado en redes sociales, en el que pedía disculpas por su actitud errónea: “Quiero pedir disculpas por mi error. Me equivoqué y debo aceptar las consecuencias porque hoy, después de lo ocurrido, me doy cuenta de que cometí un error, que a esta altura de mi carrera, no puedo cometer”, inició.

Recordemos que, meses atrás, la futbolista militaba en Italia, cuando vistió la camiseta del Hellas Verona, donde terminó como la máxima goleadora del club, lo cual llamó la atención de la Sampdoria. No obstante, por diferencias con su entrenador, terminó saliendo del conjunto Blucerchiate.

