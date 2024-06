Este domingo 16 de junio, la Selección de Panamá disputará su último compromiso antes de viajar hacia Estados Unidos para concentrarse de cara al inicio de la Copa América 2024. Los canaleros se medirán a la Selección de Paraguay en el Estadio Rommel Fernández, en su despedida ante la afición local.

Este partido será una chance para que Panamá ajuste los últimos detalles y fortalezca su preparación para el torneo continental más antiguo del mundo. Esto, también tomando en cuenta que dejó algunas dudas en sus dos primeros partidos de Eliminatoria rumbo al Mundial del 2026.

Por su lado, para Paraguay será una oportunidad de convencer a la fanaticada de poder competir en el certamen. Esto, tomando en cuenta que el cuadro Albirrojo suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, incluyendo un 0-3 ante Chile en el último amistoso que jugó.

Prensa paraguaya minimiza a Panamá como rival

Y a pesar de la situación actual del conjunto, la prensa paraguaya asegura que Panamá no es un rival de peso para su selección. “Panamá no es un parámetro, va a jugar la Copa América, sí, pero no tienen jugadores en la élite”, expresó uno de los panelistas de un programa deportivo del país sudamericano.

Aunque otra de las comentaristas estuvo en desacuerdo con su colega: “Tiene jugadores fuera y no hay que subestimar a los rivales. Yo quiero ver con qué nos sorprende Panamá también porque veo que estamos subestimando, pero nosotros tampoco somos quienes para subestimar a los rivales. Yo creo que por lo menos un desahogo va a haber ganándole a Panamá y después ya hay que ver cómo lo hacemos”, respondió.

Para Panamá, el partido contra Paraguay representa una prueba importante y una oportunidad de demostrar que están listos para competir al más alto nivel en la Copa América. El entrenador Thomas Christiansen ha dejado algunas dudas en los partidos anteriores, por lo que buscará devolver esa confianza de que puede complicar a cualquier rival que tenga en frente, más allá de las diferencias.