La Selección de Panamá terminó su concentración de cara al partido amistoso ante la Selección de Paraguay. Los comandados por Thomas Christiansen tuvieron cuatro días de entrenamientos, luego de los dos primeros partidos de Eliminatoria rumbo al Mundial del 2026.

Posterior a ello, Thomas Christiansen dio a conocer los 26 convocados para afrontar el certamen de Conmebol, en el que jugará como uno de los seis representantes de Concacaf. Además, buscará dar la sorpresa en un grupo que parece complicado, pero que no se descarta una posibilidad de verlo luchar por clasificar a la siguiente ronda.

Streamers argentinos hablaron de forma despectiva de Panamá

Sin embargo, para algunos, la Selección de Panamá sigue manteniéndose como una de las más débiles. Dos de los que creen en esa teoría, son los famosos streamers argentinos, Davo Xeneize y La Cobra, quienes aseguraron que sería “una tortura” ver jugar a los Canaleros.

“Vos tenés que ver un Rumania vs. Ucrania o tenés que ver un Bolivia vs. Panamá, ¿Cuál elegirías?”, le preguntó Cobra a Davo, a lo que contestó: “Que tortura boludo (risas), no vería ninguno de los dos. Te soy sincero, no veo ninguno de los dos. Se me ocurren mil quinientas cosas antes que ver esos partidos”.

Estas declaraciones han provocado indignación entre los seguidores del fútbol panameño, quienes consideran que estos comentarios son irrespetuosos y subestiman el esfuerzo y talento de los jugadores de su selección.

La falta de consideración por parte de los streamers argentinos resalta un prejuicio que aún persiste en el mundo del fútbol, donde las selecciones de países más pequeños o con menos historia futbolística a menudo son menospreciadas sin una evaluación justa de sus capacidades y potencial.

Recordemos que la Selección de Panamá ha sido de los equipos de Concacaf con mayor evolución durante los últimos años. Incluso, escaló al tercer puesto en el Ranking FIFA de su área, ubicándose solo por debajo de Estados Unidos y México.