El pasado viernes se vivieron horas de tensión en Panamá, luego que surgiera el rumor de la renuncia del entrenador Thomas Christiansen de la Selección Nacional, pero luego los dirigentes y el mismo estratega negaron dicha información, por lo que varias personas comenzaron un cruce de palabras.

Uno de los que no tardó en reaccionar fue Fernando Palomo, quien manifestó su molestia porque a su criterio “están metiendo piedras en el camino de la selección”, aduciendo que eso es por parte de los periodistas panameños, por lo que no tardó en contestar el canalero Gabriel Castillo, quien hasta insinuó que el periodista de ESPN es a fin de la Fepafut.

“Un absurdo que metan piedras en el camino a esa selección. Lo incomprensible es que los obstáculos lleguen desde adentro”, esta fue la publicación que hizo Palomo y que sin duda causó molestia en los panameños.

“Así no se vale colega @fernandopalomo tratando siempre de sacar ventaja, tu no has sufrido ni un centimetro las verdes y las maduras de nuestro fútbol, ¿A ver cual es tu interés? es muy fácil ver al mendigo sentado desde un banquillo de oro, tranquilo vas recibir otra invitación”, contestó Castillo.

Pero Palomo no dudó en dar otro argumento: “La pregunta sería para ustedes que están ahí y dicen que la han sufrido, ¿por qué le meten piedras a un proceso que funciona y quiere hacer mejor las cosas? Y otra, pregúntese por qué la invitación no va para comunicadores como usted”.

“La primera es fácil nunca he metido piedras, soy ecuánime, apunto con una línea de razonamiento crítico, teniendo en cuenta lo malo y lo bueno y la segunda es más sencilla, no me invitan porque no respondo a sus intereses, sólo busco el desarrollo del fútbol y por eso he luchado”, terminó respondiendo Castillo.