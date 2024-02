Panamá vs. Colombia Femenina: a qué hora y dónde ver hoy EN VIVO la Copa Oro W 2024

La Selección Femenina de Panamá se enfrentará a Colombia por la primera jornada de la Copa Oro W 2024. En esta edición inaugural del certamen de la Concacaf, la Marea Roja competirá en el Grupo B con Brasil —una de las favoritas al título— y Puerto Rico. De modo que una victoria frente a las Cafeteras sería vital para soñar con una eventual clasificación a cuartos de final.

Para lograrlo, las dirigidas por “Nacho” Quintana deberán quedar entre los dos primeros lugares de su zona o erigirse como una de las mejores terceras de toda la fase de grupos. Según avisó el técnico mexicano, quiere que a sus pupilas se las quite la “etiqueta” de “equipo que viene a aprender” porque están con la ambición de dar un golpe sobre la mesa en el torneo.

Panamá vs. Colombia: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Las Canaleras y Colombia jugarán hoy, miércoles 21 de febrero, a las 19:30 horas de Panamá (18:30 del resto de Centroamérica), en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. Dicho encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por el servicio de streaming Star+ y el canal ESPN.

Panamá vs. Colombia: cómo llegan la Roja

Después de liderar el Grupo B en la clasificatoria a la Copa Oro W con 7 puntos, donde goleó 3-0 a Guatemala y cayó 2-3 en la revancha, además de imponerse 2-1 a Jamaica e igualar 1-1 en la última jornada, Panamá derrotó 2-0 a Paraguay en un amistoso de preparación el pasado viernes gracias a los tantos de Kenia Rangel y Hilary Jaén.

Panamá vs. Colombia: cómo llega la Tricolor

Colombia tiene como objetivo principal los Juegos Olímpicos de París, pero no hace a menos el torneo de Concacaf, al cual accedió como subcampeona de la Copa América 2022. “Yo no me quiero devolver sin estar entre los tres primeros”, avisó la jugadora Catalina Usme. Recientemente se foguearon con Nueva Zelanda: el primer juego quedó 0-0 y en el último se impusieron 2-0.

Panamá vs. Colombia: último partido entre ambas

La última vez que Panamá y Colombia se vieron las caras fue el 21 de junio de 2023, en el marco de un amistoso previo al Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda. En aquella ocasión —luego de que las sudamericanas ganaran 2-0 en el primer fogueo—, empataron 1-1 en el Rommel Fernández con los goles de Karla Riley (52′) y Catalina Usme (17′), respectivamente.

El calendario de Panamá en la Gold Cup W 2024

