CAI vs. New England Revolution: hora y dónde ver EN VIVO el partido | Copa de Campeones Concacaf

Este miércoles, Club Atlético Independiente y New England Revolution se enfrentarán en la ida de la ronda preliminar de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Duelo inédito en la historia del torneo, al cual los panameños arriban con buenas sensaciones ya que conocen de primera mano lo que es derrotar a rivales de la MLS.

En la edición 2019, dejaron en el camino a Toronto FC en los octavos de final al imponerse 4-0 en casa e igualar 1-1 en la vuelta. Empero, en la ronda siguiente, a pesar de la victoria 2-1 del primer partido, Sporting Kansas City los eliminó con un contundente 3-0 en el Children’s Mercy Park.

CAI vs. New England Revolution: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

CAI recibirá a New England Revolution hoy, miércoles 21 de febrero, a las 8:00 p.m. de Panamá (7:00 en el resto de Centroamérica), en el Estadio Universidad Latina de Penomé. El compromiso será transmitido EN VIVO y ONLINE en toda la región a través de Star+ y ESPN.

Panamá : Star+ y ESPN

: Star+ y ESPN Costa Rica : Star+ y ESPN

: Star+ y ESPN El Salvador : Star+ y ESPN

: Star+ y ESPN Guatemala : Star+ y ESPN

: Star+ y ESPN Honduras : Star+ y ESPN

: Star+ y ESPN Nicaragua: Star+ y ESPN

El camino de CAI y New England Revolution hacia la Copa de Campeones

CAI clasificó por segunda vez al torneo de la Concacaf gracias a que llegó a las semifinales de la Copa Centroamericana 2023, donde cayó 3-2 ante Real Estelí. Sin embargo, su participación fue destacable: después de liderar un complejo Grupo B, integrado por Olimpia, Estelí, Xelajú y FAS; eliminó a Motagua en cuartos con un global de 3-1.

La franquicia de la MLS, por otro lado, amarró por quinta ocasión su boleto a la Concachampions tras quedar en el sexto lugar de la tabla de posiciones del Supporters’ Shield con 55 puntos y, por lo tanto, de la temporada 2023.

CAI vs. New England Revolution: cómo llegan los Vikingos

Los tricampeones nacionales quieren reponerse de su reciente caída 2-1 ante UMECIT, que los alcanzó en la cima de la Conferencia Oeste con 8 puntos y le puso fin a su invicto de trece partidos en la LPF. “Estamos en casa y vamos a hacer sentir la localía, hacernos fuertes”, advirtió el técnico Franklin Narváez.

CAI vs. New England Revolution: cómo llegan los Revs

Como aún no empezó la MLS 2024, los dirigidos por Caleb Porter no llegan con el ritmo propio de la competencia oficial. Sólo han jugado amistosos, en los que no sumaron triunfos: perdieron 3-0 con New York RB, 3-1 ante Orlando City, empataron 0-0 con Philadelphia Union y Cincinnati los goleó 5-2.

