Ex representante de Michael Amir Murillo reveló que el jugador recibió ofertas de Italia, España y Francia

En los últimos días, nació un fuerte rumor sobre Michael Amir Murillo, que lo colocaba en el Inter de Milán, luego de que la actual agencia que lo representa, lo ofreciera al club italiano. Sin embargo, a día de hoy no se han dado novedades sobre la noticia, aunque su ex agente, reveló que el jugador recibió ofertas importantes en su momento.

Cabe destacar que en reiteradas ocasiones, se filtró información sobre clubes de ligas top de Europa que buscaban al lateral derecho. En su momento, se le llegó a vincular con el Valencia de España, pero todo quedó en simple noticia, debido a que Murillo permaneció en las filas de Anderlecht.

No obstante, parece indicar que no habría sido falsa la noticia, luego de que su ex representante, Edgardo Carles, habló en el programa “A la Candela”, donde reveló algunas ofertas que le presentaron al jugador. Esto, incluyendo una de España, Francia y hasta Italia.

“El Spartak de Moscú ofreció una cantidad bastante alta, casi del doble de su valor de mercado, y en ese momento no lo dejaron salir. Hubo otros equipos de Serbia, Brasil con ofertas concretas, también en España, Italia y Francia mostraron interés”, dijo el agente.

Además, se refirió a la posibilidad de que el defensor llegue al Inter de Milán: “Todo es posible, basándose en los reportes de los directores de Scouting y Directores Deportivos. No solo es el informe de juego, también el económico, cuáles serían las condiciones. Cada club piensa en la inversión que hará a corto y mediano plazo”, expresó.

Es preciso señalar que Michael Amir Murillo se encuentra recuperándose de una lesión sufrida semanas atrás. Además, el Anderlecht está dispuesto a venderlo, en caso de que llegue una oferta que supere sus expectativas.