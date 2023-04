El gran nivel de Michael Amir Murillo podría ser un beneficio para el Anderlecht en el próximo mercado de transferencias. Sus actuaciones desde que brillaba en el New York Red Bulls, lo han posicionado entre los mejores futbolistas de Concacaf y en reiteradas ocasiones, se ha hablado que distintos clubes mostraron interés por el jugador.

Ese rendimiento lo podría posicionar, al fin, en una de las grandes ligas de Europa. Y es que el Anderlecht, pese a que es una de sus piezas fijas en el once inicial, estaría dispuesto a vender al futbolista, en caso de que llegue una oferta que pueda convencer en la directiva. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuánto saldría el fichaje del lateral canalero? Aquí te contamos.

El valor de Michael Amir Murillo

En la actualidad, según los datos de Transfermarkt, web especializada en dicho tema, el precio de Michael Amir Murillo está tasado en 3 millones de euros. Aunque cabe destacar, que es usual, que los clubes exijan una cantidad mayor al precio fijado, por lo que, la institución que quiera llevarse al defensor, tendría que pagar alrededor de la cifra mencionada o más.

Murillo, a sus 27 años, suma 134 partidos con el Anderlecht, al cual arribó en el 2020, además, acumula 14 goles y 17 asistencias. Ha marcado y asistido en competencias europeas, enfrentándose a equipos grandes como el Villarreal. Y al igual, en la Selección de Panamá, es un fijo en las convocatorias y alineaciones titulares de Thomas Christiansen.

Por otra parte, hasta el momento, no se ha informado sobre un fuerte interés por el jugador, no obstante, algunas fuentes lo han colocado en Italia, España o vinculado de forma directa con Vincent Kompany, su ex entrenador, que ahora está a cargo del Burnley de Inglaterra.