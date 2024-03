El delantero Carlos Small está siendo una de las sensaciones en el futbol de Centroamérica, luego que fichara por el Real España de Honduras y donde está siendo una de las figuras, esto también ha provocado que sea convocado por la Selección de Panamá.

El seleccionador nacional Thomas Christiansen lo incluyó en la lista preliminar del Final Four de la Concacaf, donde enfrentará a México y todo parece indicar que estará en la nómina final, pero todo parece indicar que el delantero no podrá atender el llamado.

EL GRAN PROBLEMA

Según se dio a conocer, el delantero panameño no podría atender el llamado de Christiansen al conjunto canalero, esto porque no cuenta con la vista estadounidense, por ende, no puede viajar a dicho país y no estaría en los partidos fundamentales tomando en cuenta que son en dicho país.

La solución

La Federación Panameña de Futbol estaría trabajando en los trámites de los documentos, pero todavía no se asegura nada tomando en cuenta que puede tardar, pero se espera poder solucionar los problemas migratorios y así pueda estar en el listado.

Su actualidad

Carlos Small es uno de los tres jugadores de Real España que ha disputado todos los partidos en el Torneo Clausura 2024, además, es uno de los máximos artilleros, registros que lo han llevado a llamar la atención de todo.

El delantero panameño suma cinco goles en el certamen y también una asistencia, en los diez encuentros que lleva del torneo. A eso también se le debe sumar que ha marcado en los dos últimos juegos frente a Real Sociedad y Vida.

