¡Atención Panamá! La Selección de México no contará con una de sus figuras para el Final Four

Al igual que la Selección de Panamá y Thomas Christiansen, por el otro lado también se prepara Jimmy Lozano con la Selección de México para los próximos desafíos del Final Four de la Concacaf. El entrenador del Tri dio a conocer su lista preliminar de 60 futbolistas para enfrentar a los Canaleros en las semifinales de la Liga de Naciones.

No obstante, llamó la atención que Héctor Herrera no fue tomado en cuenta por Lozano en su primer llamado previo al Final Four. Quiere decir que, ya es oficial que el capitán no estaría en ese duelo vs. Panamá, tomando en cuenta que la lista final debe ser conformada por los 60 jugadores de la preliminar.

Destacar que, durante la última semana, también causó revuelo el listado de Thomas Christiansen, debido a que Michael Amir Murillo no estaría por lesión. Sin embargo, los Aztecas, al igual, pierden un elemento importante en su esquema titular.

¿Por qué no está Héctor Herrera en la lista de México?

Semanas atrás, se confirmó que Héctor Herrera habría sufrido un golpe que lo dejó fuera de la pretemporada con el Houston Dynamo. Según la información proporcionada por TUDN, se estima que su recuperación tomaría hasta cinco semanas para estar al cien por ciento, otra vez.

Además, aseguraron que el centrocampista se encuentra en Portugal recibiendo tratamientos por la lesión. Agregaron que Houston Dynamo todavía no informa qué tipo de golpe tiene Herrera.

Lo cierto es que el mexicano no estaría en ese duelo frente a la Selección de Panamá, aunque sería la única ausencia llamativa para ese partido que está programado a disputarse, el próximo 21 de marzo.

¿Cuál es la lista preliminar de México para enfrentar a Panamá?