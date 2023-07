Ángel Orelién se convirtió en uno de los nombres a seguir durante la última edición del Torneo Maurice Revello. El jugador, a pesar de haber llegado sin club al campeonato, logró ponerse a tono de forma inmediata y destacó, siendo uno de los goleadores y el segundo mejor futbolista del certamen.

Gracias a ese rendimiento, levantó interés en Europa y ya estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del USL Dunkerque de la Ligue 2 de Francia. De hecho, se informa que en los próximos días el volante viajará hacia el Viejo Continente para firmar su contrato.

Y en el transcurso del auge de haber destacado en el Maurice Revello, el periodista, Renzo Galiano, del medio “AS”, conversó con Orelién, en una amplia entrevista, donde habló de su carrera, objetivos a futuro e incluso, afirmó que será el mejor 10 de Panamá.

Sobre su actuación en el torneo: “En lo personal creo que excelente, fui bien físicamente y mentalmente muy preparado. Agradecerle al grupo de jugadores que me dieron la oportunidad de ser uno de sus líderes y al cuerpo técnico por haberme tomado en cuenta y darme la confianza para hacer un buen torneo”.

Lo que viene para su carrera: “Sí, creo que estos últimos años no he estado mucho en la órbita, pero he retomado mi posición y he vuelto a trabajar muy duro, me he concentrado más en el fútbol. Espero dar lo mejor de mí para, ahora sí, dar el salto que tanto necesito y anhelo”.

Finalizando la entrevista, el jugador envió un mensaje a la afición, finalizando con la contundente declaración: “Que me sigan apoyando. Me siento muy maduro en realidad. Creo que he pasado todas las etapas en lo futbolístico como en lo personal. Daré lo mejor de mí para poder triunfar, es lo quiero. Voy a ser el mejor ‘10′ de Panamá”, expresó.

+ Entrevista completa