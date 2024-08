Real Estelí vs. Saprissa se medirán en la Copa Centroamericana 2024. Entérese cuándo juegan, horario, canal de TV y streaming para ver el partido.

Real Estelí vs. Saprissa: a qué hora y dónde ver la Copa Centroamericana de Concacaf 2024

Real Estelí y Saprissa volverán a cruzarse en la Copa Centroamericana de Concacaf. En este duelo, correspondiente a la 4ª fecha, estará en disputa el liderato del Grupo D. Le pertenece a los Morados, que ansían desquitarse del Tren del Norte, su verdugo en la edición anterior y serio candidato a bajarlos del primer lugar —solo los separan dos puntos en igual cantidad de partidos—.

¿Cuándo juega Real Estelí vs. Saprissa por la Copa Centroamericana 2024?

Real Estelí recibirá a Saprissa mañana, martes 20 de agosto, a las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá y 8:00 ET de Estados Unidos). El encuentro será albergado por el Estadio Independencia, de Estelí.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Real Estelí vs. Saprissa? El partido de Copa Centroamericana será trasmitido en Nicaragua, Costa Rica y el resto de la región por la plataforma de streaming Disney+ y ESPN. Nicaragua: Disney+ y ESPN

Disney+ y ESPN Costa Rica: Disney+ y ESPN

El Salvador: Disney+ y ESPN

Disney+ y ESPN Guatemala: Disney+ y ESPN

Disney+ y ESPN Honduras: Disney+ y ESPN

Disney+ y ESPN Panamá: Disney+ y ESPN

Real Estelí vs. Saprissa: ¿Cómo llega el Tren del Norte?

El equipo de Otoniel Olivas está decidido a hacer historia nuevamente. De hecho, el fin de semana le dio descanso a sus titulares y empató 1-1 con Matagalpa. En lo que respecta al torneo de Concacaf, vienen de golear 3-0 a Managua tras rescatar un agónico 1-1 ante Municipal en el debut.

“Queremos recuperar esa dinámica de la copa pasada. Hemos sentido que no somos el equipo del torneo anterior, pero hemos evolucionado y en el último encuentro se notó esa actitud e imposición, que paralelamente va acompañada de lo futbolístico”, comentó el técnico nicaragüense.

Real Estelí vs. Saprissa: ¿Cómo llega el Monstruo?

Los dirigidos por Vladimir Quesada tuvieron un respiro en su último juego, en el cual derrotaron 3-0 al recién ascendido Santa Ana. Previamente, habían caído 2-0 en el clásico frente a Herediano y se impusieron 3-2 a Managua con polémica incluida en la Copa, donde se estrenaron arrollando 5-0 a Guanacasteca.

“Somos Saprissa y no nos atascamos pensando en que hace un año perdimos acá. No hay que vivir del pasado. La historia no se puede borrar, pero hay que superarla. Nosotros la superamos“, sentenció el DT de los tibaseños en referencia a la dolorosa eliminación a manos de los estelianos.

Javon East protege la esférica de la insistente marca de Byron Bonilla. (Foto: STRAFFON IMAGES)

Resultado del último partido de Real Estelí vs. Saprissa

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 4 de octubre del año pasado, en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Aquel día, en “La Cueva”, empataron 2-2.

Para Saprissa anotaron Javon East (19′) y Orlando Sinclair (81′), mientras que los goles de Real Estelí fueron de Fidel Escobar (50′) en contra y Marvin Fletes (71′). Empero, el histórico triunfo 1-0 en el Independencia les dio a los pinoleros la clasificación a la próxima ronda.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Centroamericana