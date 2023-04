La Copa Oro 2023 cada vez está más cerca luego de dos años tras la recordada final del 2021 con victoria para Estados Unidos (1-0) ante México. Ahora bien, con una nueva edición en el camino este año, Fernando Palomo ya espera con muchas ganas el comienzo del torneo y de manera sorpresiva pidió a toda costa una camiseta de selección que participará en este campeonato y no es la de El Salvador.

Recordemos que el sorteo tal vez no fue el más favorable para los salvadoreños que quedaron ubicados en el Grupo C junto a Costa Rica, Panamá y el ganador Preliminar 8. Sin embargo, los dirigidos por Hugo Pérez esperan hacer un buen papel en esta Copa Oro 2023. Mientras tanto, Fernando Palomo no pierde de vista la siguiente camiseta.

La camiseta que desea Fernando Palomo

A través de sus redes sociales, Fernando Palomo dejó muy claro que quiere a toda costa la nueva camiseta de la Selección de Cuba, que estará participando en esta Copa Oro 2023. Esta franela local marca los colores de la bandera de este país en donde resaltan los colores rojo, azul y blanco, con el parche de la Copa Oro en un costado del brazo derecho. Este diseño dejó totalmente enamorado al periodista salvadoreño.

La Selección de Cuba estará integrando en esta Copa Oro el Grupo D junto a Guatemala, Canadá y el Ganador Preliminar 7. Recordemos que Una vez se hayan disputado los tres partidos de la fase de grupos en cada una de las llaves, se continuará con la ronda de cuartos de final a la que avanzarán los primeros y segundos equipos de cada cuadro.