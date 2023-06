Diego Cocca se defendió tras ser destituido como DT de México: "No nos dieron tiempo, íbamos bien"

Diego Cocca dejó de ser entrenador de la Selección de México con tan solo cuatro meses y siete partidos al mando del Tri. Justo un día después de la victoria por 3-0 ante Panamá por el tercer puesto de la Liga de las Naciones Concacaf, la Federación Mexicana comunicó la finalización del contrato del DT argentino. Ante este escenario, el sudamericano se expresó ante la prensa.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció a través de su Comisionado, Juan Carlos Rodríguez, que da por terminada la gestión de Rodrigo Ares de Parga al frente del Selecciones Nacionales de México, y de Diego Martín Cocca y su cuerpo técnico, al frente de la Selección Nacional de México varonil mayor. Esto dijo el director técnico argentino tras su despido.

“Estamos convencidos de qué estamos construyendo algo, habíamos bajado el proyecto, habíamos bajado la edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de cinco o seis entrenamientos con los jugadores nada más y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos, que estamos convencidos de que con tiempo y paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo y esa paciencia“, afirmó Diego Cocca en TV Azteca.

“Ayer vino Sisniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejamos de ser el cuerpo técnico de la selección, ante esas decisiones no hay mucho que hacer, hablamos con los jugadores, les explicamos, yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, no es que nos vayamos, no es que dudemos, al contrario, fue una decisión por parte de la Federación la cual hay que respetar, pero la verdad estoy triste, por lo que siempre vengo manifestando, queríamos formar parte de la selección”, sentenció Diego Cocca.