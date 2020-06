Wilson Palacios opinó sobre Pinto y sorprendió a todos: "Me trató muy bien"

Semanas atrás, Jorge Luis Pinto y Carlo Costly comenzaron un fuerte ida y vuelta entre ellos. El entrenador colombiano tildó de "mugre" al futbolista hondureño y él se la devolvió diciendo que dirigió a la Bicolor únicamente para "agarrar dinero". Este pleito no comenzó en este año, sino que viene de cuando el ex-técnico de Costa Rica decidió correr a algunos históricos de la selección.

Entre todo este caos, Diario Diez decidió preguntarle a Wilson Palacios que opinaba de Pinto y si estaba del lado de los ídolos catrachos que repudiaron su paso en el combinado nacional. Cuando todos esperaban que el recientemente retirado saliera a defender a sus ex-compañeros, el Mago aclaró que no podía hablar mal de él y que cuando se cruzaron se trataron muy bien.

Estas fueron sus declaraciones frente a la prensa: "Yo del profesor Pinto no puedo hablar. Nunca estuve con él y la primera vez que lo conocí me trató muy bien. No puedo hablar cosas malas de él porque me trató bien. Yo pensaba cosas diferentes de él pero el día que lo conocí me trató mejor de lo que esperaba, hasta que del mismo hondureño que tenía en su cuerpo técnico en ese momento".

A mi criterio el mejor volante que ha tenido Centroamérica en los últimos 12-15 años. Creativo y contención al mismo tiempo que llegó a jugar a un nivel top en Europa y tocó las puertas de la clase A. Difícil que vuelva a salir otro como Wilson Palacios... Un mago��. pic.twitter.com/mxwWTi8ABy — Julio César Cruz (@crumar92) June 14, 2020

Sobre esto último aclaró que se refería a Roy Posas, preparador de arqueros del cuerpo técnico de Pinto. Wilson también opinó del rendimiento de la selección cuando Pinto la condujo: "Estaba mal informado, de seguro ¿Por qué solo con gente de experiencia que podía ayudar a la Selección? Para mí eso fue un error. La gente de experiencia les enseña mucho a los jóvenes. Estamos de acuerdo con que los jóvenes necesitan oportunidad en la Bicolor".

Palacios ha decido no meterse en este pleito entre los referentes de la selección y el colombiano. También hay que destacar que cuando tuvo que dar su 11 ideal, el Mago dejó afuera Costly, el principal jugador que está confrontando contra Pinto. Su nula relación con Cocherito podría provocar que él no quiere tomar una posición a su favor.