Video: Rolando Blackburn llora desconsolado en televisión boliviana

El paso de los días no ha librado a Rolando Blackburn de una nebulosa gris que lo acompaña desde aquella noche. Desde aquel momento, en Argentina, donde ejecutó de una manera insólita el penal decisivo. Ese que no entró y, a la postre, fue factor fundamental en la eliminación de The Strongest de la Copa Libertadores.

Desde el agravio de los suyos hasta las críticas devastadoras de los medios de comunicación, atravesando el tsunami de insultos que inundaron las redes sociales e hicieron tendencia su nombre.

Este lunes, en un canal deportivo de Bolivia, el delantero panameño accedió a una entrevista en el estudio. Sin embargo, antes de poder responder a la primera pregunta, se echó a llorar desconsolodamente.

Rolando Blackburn rompe en llanto en la televisión boliviana, al comentar sobre el penal clave que falló y que le costó la eliminación de su equipo, de la Copa Libertadores de America. pic.twitter.com/WruegdKo54 — JUAN CARLOS DELGADO (@JCDefutbol) February 17, 2020

Si bien su interlocutor intentó en todo momento darle ánimos para que se recomponga, el artillero canalero demostró gran dificultad para continuar con la charla, la que de todas formas se llevó a cabo, aunque dejando la cruda imagen del deportista arrepentido hasta las lágrimas por su obrar.