Se arrepintió: club de Inglaterra rechazó a Paulo Wanchope cuando tenía 17 años

Paulo Cesar Wanchope es sin ninguna duda uno de los mejores futbolistas de la historia de Costa Rica. De destacada participación en el extranjero y en la selección nacional, "Chope" cuenta con la admiración de la mayor parte de los aficionados al fútbol tico, así como el respeto de quienes lo vieron jugar internacionalmente.







Sin embargo, esto no le cayó del cielo ni le llegó fácil. Según contó el propio ex jugador en una nota para TDmás, en su primera oportunidad en Europa fue rechazado de manera incomprensible. Resulta que con 17 años hizo una prueba en segunda división inglesa, anotó 6 goles en 3 partidos, pero al parecer no fue suficiente.



Paulo Wanchope vistiendo la camiseta del West Ham.



"Fui a hacer una prueba con el Queens Park Rangers que estaba en segunda división, hice tres partidos y seis goles, pero no me contrataron. Y regresé como todo joven un poco cabizbajo y todo, pero este señor siguió insistiendo en que yo tenía condiciones para ir a jugar y llamó al Derby County, que en ese momento estaba en la Premier", empezó contando.





"Y yo pensé en mi cabeza ‘pucha no me contrataron en una segunda y ahora voy a ir a primera’, pero también me dije ‘no tengo nada que perder’. Y mis amigos algunos buenos amigos me decían ‘si vaya’, y otros decían que ‘para que va ir’ y ahí fue donde yo dije ‘hago la prueba no tengo nada que perder’. Jugué dos partidos, no hice goles, pero me vieron condiciones y me hicieron el contrato. Después es historia", concluyó.







Finalmente, Wanchope construyó una carrera brillante. Entre Derby County, Manchester City, West Ham, Chicago Fire, Rosario Central, y Copas del Mundo, entre otros, el tico dejó huella y se convirtió ídolo de muchos niños que hasta hoy siguen soñando con ser como él.

El gran 'Chope' contó como fue que un club inglés lo rechazó pese a romperla cuando fue a prueba.



Cortesía @tdmas_cr pic.twitter.com/dgaiDXj79x — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) June 2, 2020