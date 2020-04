Ricardo La Volpe anunció su retiro: "Me cansé"

Así como los jugadores, los entrenadores también tienen su fecha de caducidad. Por lógica, la edad no es un esencial impedimento para mantenerse vigente en este ámbito, aunque si lo es la perseverancia. Puede ocurrir que se concluya esta etapa ante la falta de objetivos o un desgaste que suponga la necesidad de hacerse a un lado.

Esto último fue lo que motivó a Ricardo La Volpe a abandonar el rol de técnico en las últimas horas, según anunció el propio "bigotón" en diálogo con ESPN. "Estoy eligiendo ser director deportivo, no quiero dirigir más", lanzó de manera contundente, anunciando este inminente punto final.

Ricardo La Volpe al mando de La Sele (Foto: Charly Diaz Azcue)

"Ya me pasó la edad, me pasó esa presión. Me cansé y no me llevo bien con los periodistas ni con los profesionales. Después de lo que me pasó en Toluca, se acabó", indicó el argentino en una andanada de explicaciones para justificar su decisión, tras más de 30 años de carrera en Argentina, México y diferentes seleccionados.

Después de 36 años, donde dirigió a 14 equipos y dos selecciones (México hasta el Mundial 2006 y más tarde Costa Rica), el argentino Ricardo La Volpe anunció que se retira, y no volverá a entrenar. Su último trabajo fue con el Toluca, en 2019. pic.twitter.com/CgSYQ5UZFp — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2020

Tras colgar los guantes en Oaxtepec de México en 1983, comenzó ese mismo año y en ese mismo club su trayectoria. Sin embargo, sería solo el primero de una enorme cantidad de entidades aztecas donde estuvo al mando: Ángeles de Puebla, Atlante, Guadalajara, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Monterrey y Chiapas, algunos en más de una etapa.

Entre los combinados nacionales que lideró, esta el de Costa Rica. Asumió en agosto del 2010, aunque a raiz de una derrota en la final de la Copa Centroamericana, ser eliminado en Copa Oro e irse en fase de grupos de la Copa América, presentó su renuncia a mediados del 2011.