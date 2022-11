¿Por qué no juega Sergio Ramos mañana en España vs. Costa Rica por el Mundial de Qatar 2022?

La Selección de España iniciará su participación del Mundial de Qatar 2022, mañana, miércoles 23 de noviembre, cuando tenga que enfrentar a la Selección de Costa Rica en la jornada inicial del Grupo E. Aunque en dicho compromiso, no tendrá a uno de sus elementos más experimentados: Sergio Ramos.

El excapitán del Real Madrid y en la actualidad, zaguero del Paris Saint-Germain, habría dado de qué hablar tras sus grandes actuaciones en los últimos meses. A diferencia de la temporada pasada, el español se convirtió en un titular indiscutido en el cuadro de Galtier.

Sin embargo, Sergio Ramos no estaría disponible para afrontar la Copa Mundial de Qatar 2022, donde su país debutaría frente a los centroamericanos, en un grupo considerado como el "grupo de la muerte". Junto a Alemania y Japón, buscarán avanzar a la siguiente ronda.

El motivo por el que Sergio Ramos no juega mañana en España vs. Costa Rica

La razón por la cual Sergio Ramos no podrá disputar el encuentro de su selección es debido a que Luis Enrique tomó la decisión de no agregarlo a su lista oficial de convocados para la cita máxima, algo que causó polémica por el nivel del defensor central.

Hasta el último día, todo parecía indicar que Ramos sería uno de los líderes dentro de la línea trasera de La Roja, no obstante, el entrenador, en su lugar, llevó a Hugo Guillamón, actual jugador del Valencia.

“Afortunadamente puedo decir que esta temporada me vuelvo a sentir yo mismo y vuelvo a disfrutar del fútbol, de mi club y de una gran ciudad como París”, manifestó Sergio Ramos, luego de enterarse que no sería tomado en cuenta.

Por su lado, era algo inevitable que al entrenador no se le cuestionara por la no convocatoria del central y respondió: “tengo por norma no hablar de las ausencias porque creo que es lo que despierta más morbo claramente es los que no están pero le pasa al seleccionador de Inglaterra, de Camerún, de Ghana, de Brasil y por supuesto al de España”, en conferencia de prensa.